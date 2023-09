Ansia derby: il verdetto definitivo su Giroud

Sono momenti decisivi per valutare l’entità dell’infortunio di Giroud. Il francese è tornato in Italia in vista del prossimo derby

La pausa nazionali in vista delle qualificazioni agli Europei del 2024 ha portato con sé alcuni intoppi di percorso che potrebbero essere più complicati del previsto. Tra i diversi convocati rossoneri fanno preoccupare le condizioni di Olivier Giroud. L’attaccante è fondamentale per la nazionale francese ed è stato convocato per dare una mano in avanti nelle due uscite programmate contro Irlanda e Germania.

Durante la prima sfida contro gli irlandesi il numero 9 ha subito un trauma alla caviglia che lo ha costretto a uscire al 25esimo minuto del primo tempo. Un infortunio che ha da subito preoccupato tutti, soprattutto in vista del derby ma anche per l’importanza del giocatore in quanto titolare inamovibile e leader dello spogliatoio.

Alla ripresa di campionato, infatti, i rossoneri affronteranno l’Inter in una San Siro tutta esaurita ma nerazzurra perché vissuta in trasferta. Partita che ha una valenza non solo per la rivalità che c’è tra le due squadre di Milano, ma anche per la testa della classifica. Sia Milan che Inter, infatti, sono a pieni punti e in solitudine al primo posto.

Il giorno seguente alla sfida con l’Irlanda Giroud è tornato immediatamente per potersi sottoporre a esami specifici per accertamenti sull’entità dell’infortunio. Niente Germania, dunque, per lui che non ha proseguito il ritiro con la Francia ed è tornato a Milano già domenica per i dovuti accertamenti.

Il verdetto sull’infortunio di Giroud, Milan in ansia per il derby

La risonanza magnetica non ha evidenziato nulla di grave, per lui solo una distorsione lieve: l’attaccante si è sottoposto alle prime cure con massaggi e trattamenti fisioterapeutici. Per il momento non sono, dunque, in programma altri esami specifici.

Quest’oggi il francese ha svolto una seduta personalizzata. Lo staff attende i prossimi allenamenti per capire il da farsi sul recupero: Giroud ne prenderà parte anche per far assaggiare il campo e permettere di testare la caviglia. Le sensazioni sono positive ma qualora il francese dovesse ancora provare dolore potrebbe iniziare un percorso personalizzato con allenamenti a parte.

Il Milan intanto spera che il giocatore possa aver recuperato pienamente scongiurando la sua possibile assenza nel derby e, cosa più preoccupante, in vista dei prossimi impegni. Se Giroud non sarà al meglio e avrà ancora dolore non sarà rischiato, verrà monitorato e seguito per permettergli di recuperare al meglio dall’infortunio ed essere presente per le prossime uscite stagionali.