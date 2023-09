“Attenzione a Nagelsmann”: Milan, la foto manda in tilt i tifosi

Il tecnico tedesco potrebbe rientrare in un’intrigante giro di panchine e i tifosi rossoneri iniziano a sognare e sperare

Come spesso accade il primo a pagare le conseguenze delle prestazioni negative della propria squadra è l’allenatore. Quando un club inizia a faticare ad entrare nell’occhio del ciclone è sempre l’allenatore e lo stesso sta accadendo a Stefano Pioli.

Il derby di sabato è stato uno dei punti più bassi della gestione Pioli al Milan, una sconfitta per 5-1 non può essere dimenticata facilmente e il fatto che sia quasi diventata una consuetudine è un’aggravante tutt’altro che irrilevante. In questo 2023 i Rossoneri non sembrano mai essere stati all’altezza dell’Inter e molte colpe vengono date proprio al tecnico emiliano.

I Nerazzurri e Simone Inzaghi sono ormai la vera e propria nemesi di Pioli, che non sembra riuscire a trovare delle contromisure e ovviamente i tifosi iniziano ad essere stanchi. Molti chiedono il suo esonero e si sta iniziando ad aprire un totonomi sui suoi possibili successori, anche se al momento la società ha ancora fiducia nell’ex Fiorentina.

Milan, spunta la foto di Nagelsmann: i tifosi sognano

In queste ultime ore il noto giornalista ed ex calciatore Paolo Ziliani ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto di Julian Nagelsmann, allenatore ex Bayern Monaco al momento senza panchina, accompagnato soltanto dalla scritta “Attenzione”. Il post di Ziliani è molto vago, ma sicuramente ha fin da subito scaturito la fantasia di molti tifosi, milanisti e non.

Quello di Nagelsmann è sicuramente uno dei nomi più interessanti dell’intero panorama europeo. Nonostante la giovane d’età il tecnico tedesco ha dimostrato la sua abilità e il suo carisma e l’esonero dal Bayern Monaco (discusso da molti) non ha di certo cancellato tutto ciò. Sono molti i tifosi che sognano di avere un allenatore del suo livello sulla panchina della propria squadra e tra questi c’è anche una grande fetta di tifosi rossoneri.

Per il momento la grande favorita resta però la Germania, che vorrebbe come ct proprio Nagelsmann. Al momento il futuro dell’ex Lipsia non è ancora delineato, ma quel che è certo (come si è visto dai molti commenti sotto il post di Ziliani) è che molti milanisti gradirebbero un cambio in panchina e il passaggio da Pioli e Nagelsmann fa gola a molti. Resta comunque difficile che il Milan prenda, per ora, una decisione drastica nei confronti del suo allenatore, ma sognare non costa nulla.