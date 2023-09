Baresi: “San Siro è un nostro alleato”, poi il commento su Ibra

Manca poco al fischio d’inizio tra Milan e Newcastle, Franco Baresi parla della visita di Ibra a Milanello.

Tutto pronto per il debutto del Milan in Champions League, i rossoneri affronteranno il Newcastle in casa. Ritorno nostalgico per Sandro Tonali, ex della partita, che giocherà di nuovo a San Siro ma questa volta con un’altra maglia.

Nel pre-partita parola a Franco Baresi, ambasciatore del Milan nonché ex bandiera rossonera, che ai microfoni di Sky Sport analizza il match. Di seguito quanto riportato:

San Siro nemico o alleato questa sera?

San Siro è un nostro alleato, è casa nostra. Deve essere una fortezza, questa sera la gente deve lasciare l’amarezza fuori. Stasera è un’altra partita, torniamo in Champions League. È un girone tosto, tutto può accadere, quindi stasera è tutto doppiamente importante.

Riguardo l’addio di Sandro Tonali:

È passato poco tempo, il calcio è questo. Dispiace che sia andato via. Ha lasciato un grandissimo ricordo in noi, è giusto accoglierlo nel migliore dei modi.

Il commento su Ibra di Baresi

Baresi, poi, torna sulla questione Ibra e sulla sua visita a Milanello.

Ibra possibile collega nella dirigenza?

Non so cosa farà. Ho visto che è stato a Milanello. Ha giocato da noi, ma il futuro lo sa solo lui, vedremo.

Sulla trasmissione dei valori dei leader:

Ci sono dei giocatori di grane personalità e di grande esperienza, non si può più dire che sia una squadra giovane. Faccio un nome: Maignan, ha esperienza ed è uno di quelli che ha grande personalità. Il gruppo è unito che va al di là degli attriti. Ci sono le qualità, questa sera dobbiamo giocare come se fosse una finale. Dobbiamo giocare come una squadra viva, palla veloce e con grandi ritmi.

Milan-Newcastle, le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Pulisic, Reijnders, Jovic, Okafor, Kjaer, Florenzi, Múa, Bartesaghi.

All. Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Longstaff; Muprhy, Isak, Gordon.

A disposizione: Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Wilson, Targett, Barnes, Hall, Livramento, Almiron, Anderson, Miley.

All. Howe.