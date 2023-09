Cagliari-Milan, Pioli cambia idea? La decisione spiazza tutti

Il Milan si avvicina alla sfida con il Cagliari e Pioli dovrebbe aver cambiato idea per la formazione titolare.

Il Milan è pronto a tornare nuovamente in campo per il turno infrasettimanale in Serie A. I rossoneri hanno centrato nuovamente la vittoria contro il Verona, grazie al gol di Leao. Tuttavia dall’infermeria sono arrivate cattive notizie per l’infortunio di Krunic. Infatti il centrocampista starà fuori a lungo.

Cagliari-Milan, un posto per Adli

Dopo l’infortunio di Krunic, Pioli dovrò decidere come schierare il suo centrocampo. Infatti la mediana del Milan sarà senza il suo centrale per almeno un mese, con Pioli che potrebbe ricorrere a diverse soluzioni, passando anche al centrocampo a due.

Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, non pare essere questo il caso. Infatti l’allenatore del Milan è pronto per rimettere in campo il 4-3-3 di inizio stagione, gettando nella mischia Adli. Il centrocampista troverebbe così i primi minuti stagionali, affiancato da Reijnders e Loftus-Cheek.

Il resto del Milan dovrebbe schierarsi con Sportiello tra i pali, pronto per comandare Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez al rientro. Davanti spazio per Pulisic, Chukwueze ed Okafor dal primo minuto. Di conseguenza si va verso una serie di rotazioni importanti per Pioli, che potrebbe tenere i suoi uomini chiave Leao e Giroud in panchina.