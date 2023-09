Cagliari-Milan, Pioli ha un obiettivo: manca da quasi sei mesi

L’obiettivo di Pioli è uno ed è ormai chiaro a tutti ma in casa Milan manca da circa sei mesi. I rossoneri proveranno a farlo questa sera contro il Cagliari.

Il Milan tra qualche ora scenderà in campo per la sesta gara di campionato e lo farà in trasferta contro il Cagliari. Dopo la sconfitta del derby i rossoneri hanno saputo rialzarsi prima con il Newcastle, dove se pur con un pareggio la prestazione è stata sicuramente positiva e poi con la vittoria arrivata sabato scorso contro il Verona. Due risultati comunque importanti per ritrovare un pò di fiducia e risollevare il morale. Quella di oggi è sicuramente una gara importante che permetterebbe al Milan di ritornare a pari punti con l’Inter anche se solo per qualche ora, visto che i nerazzurri giocheranno questa sera a San Siro contro il Sassuolo.

Per la gara di questo pomeriggio Pioli ha un obiettivo per la sua squadra. Oltre alla vittoria sarebbe prioritario non subire nessun gol per la terza volta consecutiva. Infatti i rossoneri non subiscono reti da due gare consecutive tra Serie A e Champions League ed è una strada che il tecnico del Milan vorrebbe portare avanti. Tre gare senza subire gol non si vedono in Casa Milan da aprile 2023 quando i rossoneri non subirono gol contro Napoli ed Empoli in Serie A, e ancora una volta con il Napoli in Champions ai quarti di finale.

Il Milan alla ricerca del record

Dopo i cinque gol subiti nel derby, queste due gare senza subirne alcuni sono sicuramente un buon segnale che da fiducia alla squadra. Secondo quanto raccontano le statistiche, i rossoneri hanno buone probabilità di centrare l’obiettivo prefissato, infatti il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso il maggior numero di partite in Serie A, più precisamente 45 vittorie su 80, sono rossonere, otto sarde e 27 pareggi.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A per 2-1 al Sant’Elia il 28 maggio 2017.

La formazione rossonera ha portato a casa sei successi nelle ultime sette gare contro i sardi, subendo un solo gol, dato importante in ottica della gara di oggi, ma ancora il Milan ha vinto le ultime tre trasferte contro il Cagliari in Serie A senza subire gol e magari con quella di oggi potrebbero diventare addirittura quattro.

Vedremo se il Milan riuscirà a portare a casa un’altra vittoria senza subire gol e raggiungere l’obiettivo, tutto come sempre dipenderà dalla mentalità e dal carattere che i rossoneri metteranno in campo.