Cagliari, Ranieri avvisa i suoi: “Il Milan vuole riuscirci di nuovo”

Alle porte della sfida contro i Rossoneri, il tecnico dei sardi ha parlato dei prossimi avversari, essendo sicuro sul loro obiettivo.

Neanche il tempo di mettersi alle spalle la vittoria contro l’Hellas Verona, che è subito tempo di tornare in campo. Mercoledì pomeriggio infatti il Milan affronterà a domicilio il Cagliari per la sesta giornata di campionato in coincidenza del primo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A. Intanto Claudio Ranieri, allenatore dei rossoblù, ha parlato della sfida.

Ranieri sicuro sul Milan: “Vogliono tornare campioni d’Italia”

L’inizio di stagione dei sardi è stato abbastanza sottotono: solo due punti in cinque gare. Di questo avvio deludente è consapevole anche Ranieri che, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha presentato il match contro il Diavolo:

L’inizio ce lo aspettavamo duro e così è stato, ora sotto con il Milan che è fortissimo e vuole tornare campione d’Italia. Sarà una battaglia e noi ce la giocheremo, ci serve un po’ di ottimismo anche dagli episodi.

Le dichiarazioni dell’ex tecnico del Leicester fanno quindi capire come il Cagliari avrà giustamente il coltello fra i denti e cercherà in tutti i modi di portare a casa la prima vittoria stagionale.