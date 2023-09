Calabria da impazzire: gioiello extra-lusso nel garage del capitano

Davide Calabria è sicuramente uno dei calciatori più apprezzati dai tifosi del Milan: capitano della compagine rossonera, il terzino fa parlare di sé anche per la super auto posseduta.

Uno dei giocatori più influenti dello spogliatoio del Milan non può che essere Davide Calabria: il terzino, capitano della compagine rossonera, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi per il carattere e per la passione dimostrata nei confronti del Diavolo. Anche Stefano Pioli vede in lui un vero e proprio punto di riferimento di cui è veramente complicato fare a meno in campo, ma anche fuori. La speranza dei tifosi è che l’esterno possa diventare una vera e propria bandiera: un’idea non proprio utopistica, se si considera che il calciatore ha fatto il suo esordio in maglia rossonera nel 2015 e da allora veste ininterrottamente la maglia del Milan.

Ben 223 le presenze totalizzate da Calabria, a oggi, con la squadra rossonera, conquistandosi così l’amore dei tifosi che vede in lui uno dei simboli del club. Il calciatore, ora, cerca la consacrazione con la maglia della Nazionale, anche se Giovanni Di Lorenzo, per adesso, è uno dei punti cardine della squadra guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. I tifosi, intanto, restano praticamente incantanti dall’automobile posseduta dal calciatore rossonero: un vero e proprio bolide mozzafiato, che ha conquistato il cuore anche dei suoi più affezionati fan.

Davide Calabria: l’auto del capitano rossonero è meravigliosa

Tra le passioni del capitano del Milan, Davide Calabria, c’è sicuramente quella per le auto, considerando quello che è il gioiello extra-lusso in dote al garage del rossonero.

Nel dettaglio, Calabria ha scelto una bellissima Porche Taycan: un bolide tra i più desiderati che ha conquistato gli occhi di tutti i tifosi rossoneri, meravigliati dalla scelta super intrigante del proprio capitano.

Prima auto elettrica della casa tedesca, la Porche Taycan è uno degli ultimi modelli che ha fatto irruzione sulla scena, conquistando il mercato. L’auto colpisce per quelle che sono le sue prestazioni (basti pensare che la Porche Taycan ha in dotazione più di 760 cavalli), oltre che per il suo design inconfondibile e unico. Caratteristica che hanno fatto breccia nel cuore di Davide Calabria, che ha deciso di assecondare la sua passione per le quattro ruote con un bolide da togliere il fiato. Una scelta niente male per il capitano del Milan, chiamato a prendersi per mano la squadra in questa stagione che si annuncia ricca di aspettative e speranze.