Calciomercato Milan, cessione last minute: ha già il biglietto aereo

Nelle ultime ore di mercato il Milan cerca di sistemare una cessione in attacco, sembra tutto fatto per lui

Ultimi colpi di mercato per i rossoneri che sono in cerca di un attaccante che possa unirsi a Giroud e Okafor e completare la rosa, ma ragionano anche sui giocatori in uscita. Ed è proprio in attacco che una cessione tattica potrebbe far posto al prossimo attaccante.

Dopo la trattativa arenata per Taremi che resterà al Porto, le priorità assolute sono Sanabria e Daka, rispettivamente di Torino e Leicester. Il primo potrebbe arrivare grazie all’acquisto recente di Zapata che minerebbe la sua titolarità, mentre le quotazioni del secondo sono salite nelle ultime ore. A darcene notizia l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Non mancano le alternative. Pavlidis è un giocatore che è stato già sondato dai dirigenti durante l’estate ma la trattativa non ha mai subito un’accelerata visto il prezzo alto del cartellino preteso dall’Az. Stesso discorso per En-Nesyri del Siviglia. Per José del Betis, invece, il Milan non si scalda particolarmente, il giocatore non convince del tutto.

Cessione last minute per il Milan: Origi torna in Premier

In uscita, invece, la dirigenza vorrebbe sistemare Origi. Il belga è un vero e proprio esubero, arrivato dal Liverpool a parametro zero nella scorsa stagione non ha lasciato il segno, collezionando poche presenze, 2 gol e 1 solo assist.

Secondo Sky Sports UK l’entourage del giocatore avrebbe prenotato un volo per l’Inghilterra con l’obiettivo di trovare una sistemazione in Premier League al proprio assistito. Da sempre, infatti, l’Inghilterra è stata la priorità del giocatore che adesso vorrebbe tornare.

Per lui si sono fatte avanti due squadre, Burnley e Nottingham Forest. Difficilmente, però, Origi riuscirà a trovare una destinazione definitiva visto l’ampio contratto firmato l’anno scorso con il Milan valido fino al 2026 e che gli permette di guadagnare ben 4 milioni di euro. Più probabile un prestito con diritto di riscatto.

Formula che la dirigenza sarebbe disposta ad accettare. Non è da escludere che il Milan possa aiutare anche a coprire una parte dell’ingaggio percepito dal giocatore qualora trovasse una società decisa a trattare. Sullo sfondo anche il Siviglia che monitora la situazione e che potrebbe farsi avanti durante la giornata. Una pista che, però, non scalda particolarmente gli spagnoli.

Intanto Origi e gli agenti sono prossimi a partire e prenderanno un volo privato per continuare a trattare con Burnley e Notthingam, le piste più calde attualmente, e cercare di concludere l’affare nelle prossime ore.