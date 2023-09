Calciomercato Milan, Inter pronta a beffare i rossoneri: assalto già a gennaio

È derby anche sul calciomercato, l’Inter è pronta a beffare il Milan su un obiettivo: programmato l’assalto per gennaio.

Con la fine della sesta giornata di Serie A il Milan ha riagganciato l’Inter in un derby tutto milanese per lo scudetto. Entrambe a 15 punti, le milanesi dominano la classifica italiana per un campionato che si prospetta avvincente.

Nonostante i rossoneri abbiano perso il derby di San Siro Pioli e giocatori sono stati bravi a non perdere la concentrazione e a non darsi per vinti. Un primo passo verso il pieno recupero è avvenuto già in Champions League, dove i rossoneri hanno pareggiato con il Newcastle senza subire alcuna rete. Gol ritrovato nella sfida seguente di campionato, contro il Verona. Una vittoria di misura ma che ha permesso di mettere un’altra mattonella nell’autostima dei giocatori. Per concludere, nell’ultimo match il Milan ha saputo ribaltare il risultato e vincere a Cagliari per ritornare primi in classifica.

Una vittoria arrivata attraverso un ampio turnover. Con Florenzi, Adli e Okafor i rossoneri hanno inserito forze fresche e creato una coesione tra titolari e panchinari ancora più forte. Il risultato è stato il primo gol per l’attaccante svizzero che ha sfruttato a pieno la chance datagli dal tecnico.

Una rete che ha dato il via alla rimonta rossonera completata con un 3-1 e la conquista dei tre punti. Per il Milan adesso ci sarà un big match, attesa domani al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono alla ricerca disperata di risultati essendo dodicesimi e vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata con il Torino.

Una partita che il Milan è chiamato a non sbagliare visto che l’Inter giocherà contro la Salernitana in una sfida nettamente più abbordabile sulla carta. Un derby, insomma, che tiene banco e fa sognare Milano.

L’Inter è pronta a beffare il Milan sul mercato, assalto già a gennaio

A scaldare l’ambiente non c’è soltanto la sfida sul campo, ma anche quella sul mercato. Che Mehdi Taremi fosse un obiettivo rossonero nella scorsa sessione non è certo un mistero. L’attaccante iraniano è stato molto vicino all’approdo al Milan, ma la trattativa è saltata – quasi a fine mercato – a causa dell’alta richiesta sulle commissioni degli agenti.

Il rinnovo con la società portoghese, però, è ben lontano. L’attaccante continua a rifiutare qualsiasi dialogo e da gennaio sarebbe libero di firmare per il club che preferisce. Per questo l’Inter è pronta a subentrate sul giocatore e soffiarlo ai rossoneri.

Proprio per l’occasione che si profila uno scout dei nerazzurri questa sera sarà al Da Luz a seguire Benfica-Porto di campionato. Da intenditore di parametri zero Marotta sta progettando la mossa giusta per convincere il giocatore ad approdare in nerazzurro, ma qualora fosse necessario potrebbe anticipare tutto a gennaio per evitare aste proprio con il Milan.