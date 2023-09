Calciomercato Milan, obiettivo raggiunto: Moncada piazza il colpo

Il Milan, con il lavoro di Moncada, ha puntato forte su un giocatore che ha ben impressionato in questo avvio di stagione.

Ancora infervora la pausa nazionali che, come al solito, suscita diverse polemiche tra gli appassionati. Infatti sono sempre diverse le note dolenti che vengono fuori dalle soste, in particolare legate al tema infortuni. Proprio il Milan si è vista costretto a perdere per problemi fisici Giroud e Kalulu. Infatti il difensore, che per un particolare scherzo del destino si è fatto male a Milanello, difficilmente ce la farà per il derby contro l’Inter. Invece per Giroud le sensazioni restano migliori, ma il bomber francese resta comunque in dubbio per il big match di Serie A.

Inoltre c’è da considerare la situazione di Theo Hernandez. Il terzino della nazionale dei Galletti non si è allenato nell’ultima seduta della selezione di Deschamps. Tuttavia per Theo Hernandez la situazione non dovrebbe essere problematica, anche se il problema delle rotazioni potrebbe riproporsi. Per questo motivo il Milan si sta guardando attorno, soprattutto per un giocatore che possa sostituire il terzino francese. Infatti, nonostante al mercato sia stato messo un fermo fino a gennaio, Furlani e Moncada avrebbero individuato un profilo da Milan per l’out mancino. Giovane, italiano e con diversa esperienza in Serie A: il profilo del futuro del Milan risponde al nome di Matteo Ruggeri.

Milan, le cifre per Ruggeri

Il classe 2002 della Dea rappresenta uno dei prodotti più interessanti del nostro movimento calcistico, a dimostrazione di quanto lavori bene l’Atalanta lato settore giovanile. Ruggeri è infatti cresciuto nella Bergamo nerazzurra ed ha sempre indossato la maglia della Dea, escludendo la parentesi Salernitana della stagione 2021/22. Parentesi che è servita al giovane terzino per fare esperienza in Serie A, crescendo con la maglia granata. Ruggeri è poi tornato a Bergamo, dove ha collezionato 15 presenze ed un assist nella scorsa stagione.

Infatti, considerata la crescita, l’annata attuale potrebbe essere quella della consacrazione tra i grandi. Su tre giornate di Serie A, Gasperini l’ha messo in campo in ogni occasione e Ruggeri ha già ripagato la fiducia con due assist. Per questo il terzino ha impressionato la dirigenza del Milan, che ora l’ha individuato come un possibile vice Theo. Inoltre il Diavolo potrebbe pensarci anche per gennaio, considerando quanto sia importante anticipare la concorrenza e far lievitare il prezzo del giovane.

Di conseguenza il Milan punta gennaio e l’affare potrebbe andare in porto per circa 12-15 milioni di euro. La trattativa sarebbe ancora in fase embrionale, ma il Milan vorrebbe puntare sul giocatore. Giocatore che rappresenta in pieno il Moneyball, nuovo corso rossonero: giovane, di prospettiva e che può inserirsi velocemente in gruppo.