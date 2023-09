Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo: accordo raggiunto, sarà addio

Il calciomercato ha da poco chiuso i suoi battenti, ma il Milan tiene le orecchie tese per trovare già il colpo vincente per la prossima sessione di mercato.

Inizio di stagione straordinario dopo un’estate vissuta all’insegna di nuovi innesti strategici per rinforzare la rosa 2023/2024. Sino ad ora, dunque, il Milan può considerarsi a furor di popolo la vera regina dell’estate a tutto campo.

E per non perdere tale primato, specie in ambito di mercato, i dirigenti già riflettono sulle prossime mosse da poter mettere a segno a partire da Gennaio, con l’obiettivo di diventare sempre più competitivi, specie sul fronte europeo.

Proprio a questo scopo, già nelle scorse settimane i dirigenti rossoneri avevano reso noto l’interesse verso un giocatore di Premier League, candidato a sostituire Oliver Giroud, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

L’obiettivo in questione era Nicolas Pepe, ala destra ivoriana in forza all’Arsenal dall’estate 2019, ma con alle spalle un’esperienza annuale al Nizza disputata durante la scorsa stagione.

Già dopo la prima stagione inglese, prendeva piede il malcontento del giovane talento, schierato come titolare in sole 5 partite su 18.

Un’esperienza al di sotto delle aspettative e frustrante – come da lui stesso ammesso – dunque, che aveva già fatto accendere un forte interesse da parte Diavolo per Pepe, tuttavia poi spazzato in seguito alla decisione di giocare una stagione in prestito in Francia.

Milan: si spegne di nuovo la pista Pepe

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, sembra ormai tuttavia ufficiale l’addio del classe ’95 alla corte di Mikel Arteta, il quale aveva messo fuori rosa l’attaccante 28enne, non includendolo neppure nella rosa organizzata per il tour a stelle e strisce.

Il suo nuovo approdo? Il club turco del Trabzonspor, settimo nella presente stagione di Super Lig, nonostante i numerosi rumors che lo vedevano già legato a diversi club dell’Arabia Saudita, meta molto ambita degli ultimi mesi da parte di parecchi giocatori di provenienza europea.

Il suo arrivo in Turchia sembrerebbe, dunque, programmato già nel corso di questa sera. Per le visite mediche, invece, bisognerà attendere venerdì mattina, ovvero domani. L’accordo legherà il club turco e il giovane giocatore sino a Giugno 2024.

E, a quel punto, vista la scadenza del contratto del numero 9 rossonero, il Milan potrebbe molto probabilmente anche riprendere i contatti con l’entourage di Pepe, con la speranza di vederlo vestire la maglia rossonera, finalmente, in occasione della prossima stagione.