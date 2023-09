Calciomercato Milan, tre opzioni per l’attacco dopo Taremi: c’è un nome in cima a tutti

Con l’addio a Taremi, trattativa arenata definitivamente ieri, il Milan si guarda attorno per trovare un degno sostituto.

Saltata la trattativa per Taremi il Milan è alla ricerca di un attaccante così da poter concludere il mercato in entrata. Priorità a Sanabria che il Torino, visto l’arrivo di Zapata, potrebbe cedere senza troppe complicazioni.

Il nome più caldo in attacco

Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, però, ci sarebbero altri nomi che il club rossonero sta sondando. Il primo è Patson Daka del Leicester con cui il Milan ha avviato i contatti, ancora lontana però un’intesa.

Vangelis Pavlidis, invece, è un nome già fatto in estate ma sul quale la società aveva allentato a causa delle alte richieste dell’Az, detentore del cartellino. Nelle ultime ore sarebbero arrivate, inoltre, diverse offerte tra cui Youssef En-Nesyri dal Siviglia, ma anche il cartellino della punta algerina è molto alto e la società spagnola non vuole cedere al prestito del giocatore, per questo il Milan tentenna. Willian José del Betis, invece, non convince particolarmente la dirigenza.

Il Milan, dunque, continua a sondare il terreno e le ultime opportunità che il mercato può offrire, alla ricerca di un terzo attaccante per completare la rosa in viste della stagione appena iniziata.