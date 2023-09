Cambio contro il Verona, Pioli ci pensa: chance dal primo minuto

In casa Milan c’è amarezza per il pari ottenuto nella sfida di ieri in Champions contro il Newcastle, ma non c’è tempo per piangersi addosso perchè bisogna preparare la sfida contro il Verona, dove Pioli potrebbe dare una nuova chance ad un giocatore rossonero.

Altra serata amara per il Milan, che dopo il sonoro 5-1 del derby non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nella prima di Champions in casa contro il Newcastle. E’ chiaro che i rossoneri devono ancora smaltire del tutto la batosta subita contro l’Inter e alcuni effetti collaterali si sono visti nei 90 minuti di ieri contro gli inglesi.

Verso Milan-Verona: pronta una maglia da titolare per Musah

Ma non c’è tempo per piangersi addosso, perchè sabato bisognerà scendere di nuovo in campo, dato che a San Siro arriverà il Verona, con Stefano Pioli che sta studiando quelli che saranno gli 11 titolari da mandare in campo. Non è escluso che ci possano essere delle variazioni, soprattutto per il doppio impegno settimanale, che rischia di andare incontro ad un ampio tournover. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, ci dovrebbe essere una chance dal primo minuto anche per Yunus Musah, entrato molto bene nel match contro i Magpies e pronto a partire titolare contro gli scaligeri.