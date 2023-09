“Qualcuno dovrà spiegarlo: caos Milan, sta succedendo dopo il Newcastle

La partita contro il Newcastle è stata tragica e non per lo sterile pari del Milan rimediato a San Siro, ciò che preoccupa i tifosi è ben altro

0-0 a San Siro per la prima uscita in Champions League contro il Newcastle. Il Milan ha ritrovato piacevolmente l’ex Sandro Tonali uscito dal campo al 72′ con una standing ovation del pubblico. Peccato, però, che questa sia l’unica nota positiva per il Milan ed i suoi tifosi a fronte di una serata veramente tragica. A distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, infatti – circa una decina – sono usciti per infortunio sia Loftus-Cheek che Maignan. Ciò che preoccupa è che nessuno dei due si è infortunato a seguito di un contrasto o un contatto di gioco, è successo tutto improvvisamente. Nel primo caso, il centrocampista inglese ha accusato dolore durante la corsa; per il portiere francese, invece, è arrivato un dolore al flessore che l’ha costretto a richiedere l’intervento da parte dello staff medico.

10 minuti di terrore per i tifosi del Milan che, al momento, sono in attesa di maggiori informazioni da parte della società, nella speranza che arrivino rassicurazioni visti gli impegni che attendono i rossoneri per il restante mese di settembre: Verona, Cagliari e Lazio precedono il secondo impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tuttavia, i tifosi chiedono chiarezza. Perché gli infortuni in casa Milan continuano ad essere così frequenti e pesanti?

Caos Milan, dopo il Newcastle i tifosi chiedono spiegazioni

Il Milan ha dedicato risorse significative allo staff medico per cercare di prevenire e gestire gli infortuni. Ciononostante, gli infortuni continuano ad arrivare periodicamente. Frutto di una scarsa preparazione o di un sovraccarico in allenamento? C’è chi comincia ad insinuare che la struttura medica del Milan debba necessariamente essere rivista, perché la frequenza degli infortuni rappresenta un’anomalia. E tra i tifosi c’è non poco malcontento.

Tuttavia, la natura imprevedibile di queste lesioni significa che la squadra deve essere pronta a fare i conti con le assenze in qualsiasi momento. Ciò richiede una pianificazione accurata e la capacità di adattarsi rapidamente alle circostanze, soprattutto per un club come il Milan che gareggia in ben 3 competizioni con un calendario ingolfato e ritmi costantemente accelerati. Perdere pezzi fondamentali vuol dire non arrivare al 100% in campo, nonostante quest’anno sia stato fatto un lavoro di infoltimento della rosa che permette di avere più ricambi per i vari reparti di gioco.