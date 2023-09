Capello: “Al Milan manca la panchina”, poi il paragone con l’Inter

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha detto la sua sull’avvio di stagione in Serie A, dando la sua favorita per lo Scudetto.

Dopo appena tre giornate di campionato la Serie A si prende una pausa. La sosta per le nazionali arriva quasi sempre nel momento in cui iniziamo a gustarci il campo, ma tant’è che ci si deve adattare. Tuttavia c’è chi, come Fabio Capello, continua a parlare di campo. L’ex allenatore del Milan ha infatti detto la sua su questo avvio di stagione.

Serie A, parla Capello

L’ex allenatore ha analizzato l’avvio di stagione delle big di Serie A, dando quella potrebbe essere considerata una griglia Scudetto. Infatti Capello ha detto la sua sulla partenza di Milan, Inter, Juventus e Napoli, quattro squadre che lui vede come possibili favorite, seppur con alcune differenze.

In particolare, andando ad analizzare il Milan nello specifico, Capello ha dato quest’analisi su Radio Rai:

“Il Milan è una sorpresa. Nell’ultima gara ha dimostrato di essere squadra. Ha giocatori di qualità e forza, mi sembra più compatta”.

Tuttavia dopo l’elogio è arrivata la classica bacchettata di Capello, sempre per mantenere un giudizio equilibrato. L’ex mister ha detto:

“Scudetto? Scommetto sull’Inter, soprattutto per la panchina. È quello che manca al Milan”.

Quindi l’ex allenatore vede l’Inter come favorita finale, con il Milan appena dietro. L’idea resta quella: per lo Scudetto servono determinate rotazioni, almeno secondo Capello.