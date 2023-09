Cassano a muso duro: “Chi critica Pioli deve vergognarsi”, poi sul Derby

Mai banale Antonio Cassano, l’ex rossonero torna sul derby e dice la sua sull’allenatore Pioli sorprendendo tutti.

Non accennano a placarsi le critiche nei confronti dei rossoneri e dell’allenatore per la brutta prestazione avuta nel derby contro l’Inter. Un ko pesante sia per il risultato che per l’umore della squadra che ora si trova a dover allontanare le scorie per pensare alla Champions League.

Anche Cassano, ex di entrambe le squadre, torna ancora sul match di San Siro. L’ex calciatore sorprende ancora una volta con le sue dichiarazioni. Durante il consueto appuntamento alla BoboTv prende le parti di Stefano Pioli.

Cassano a muso duro, difende Pioli e parla del derby

Secondo l’opinionista del programma streaming di Bobo Vieri, l’allenatore avrebbe fatto un ottimo lavoro in questi anni e incoraggia a non dimenticarsene troppo facilmente solo per alcun risultati non andati per il verso giusto.

A vantaggio del tecnico anche la capacità di aver valorizzato tanti giocatori che oggi sono di calibro internazionale, partendo da Tonali approdato al Newcastle e passando per Theo, Bennacer e Brahim Diaz.

Infine, Cassano accusa tutti coloro che sono andati contro Pioli, appoggiandolo sulla scelta di non aver chiesto scusa per la performance rossonera e usando parole forti: “Sono dei pezzenti. Devono vergognarsi. Ha fatto benissimo a non scusarsi, i tifosi lo capiranno. Ha perso male, ma ci può stare il suo lavoro è stato eccezionale in questi anni”.