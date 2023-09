Cattiva notizia per Bennacer: l’annuncio dall’Algeria

I tifosi del Milan attendono trepidanti il ritorno in campo del centrocampista Ismael Bennacer. L’annuncio dall’Algeria dell’ultim’ora, però, non farà felice l’ex Empoli: è ufficiale.

Quando ritornerà in campo Ismael Bennacer? I tifosi del Milan non fanno chiedersi altro da inizio stagione, dopo che il centrocampista algerino, nel corso della stagione scorso, ha accusato un infortunio grave al ginocchio. Il centrocampista ex Empoli si era fatto male nell’Euroderby contro l’Inter (lo scorso maggio, ndr), riportando una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Problema che lo ha costretto all’intervento, motivo per cui il recupero è stato stimato allora in circa sei mesi.

Stando a queste ultime tempistiche, Bennacer dovrebbe fare il suo ritorno in campo il prossimo novembre (verosimilmente dopo la terza sosta per le Nazionali). Stefano Pioli, intanto, può contare comunque su tante altre alternative, molte di esse arrivate anche dalla sessione estiva di calciomercato. Al rientro, insomma, il calciatore si ritroverà con una concorrenza di non poco conto, nonostante l’importanza dello stesso nello scacchiere del tecnico rossonero. Intanto, dall’Algeria arriva una notizia che sicuramente non farà felice Ismael Bennacer: l’annuncio è ormai ufficiale, rispetto alla decisione cruciale del Paese algerino.

L’Algeria ritira la candidatura per la Coppa d’Africa: è ufficiale

La notizia che arriva in queste ultime ore dall’Algeria sicuramente farà non proprio felice il centrocampista del Milan Ismael Bennacer.

La federcalcio algerina ha ufficiosamente annunciato oggi di aver ritirato la propria candidatura per ospitare le edizioni della Coppa d’Africa nel 2025 e nel 2027: la notizia è stata diffusa dalla tv di Stato del Paese, chiarendo la volontà dell’Algeria di non ospitare la massima competizione per Nazionali dell’Africa. La decisione sarebbe stata presa dal numero uno Walid Sadi, che è stato eletto presidente della Federcalcio Algerina appena una settimana fa.

Nei giorni scorsi, si era parlato della candidatura dell’Algeria per ospitare la Coppa d’Africa nelle edizioni del 2025 e del 2027, ma altri media hanno rilanciato le opzioni Marocco e Senegal, con l’Algeria che a questo punto (anche per decisioni interne, ndr). Non un annuncio che renderà soddisfatto Ismael Bennacer, che sperava sicuramente di giocare una competizione importante come la Coppa d’Africa in casa. La concentrazione del giocatore rossonero, però, è adesso tutta dedita il ritorno in campo: quanto prima, Bennacer vuole tornare a essere protagonista e fulcro del gioco della squadra allenata dal tecnico Stefano Pioli. L’iter per la guarigione totale, però, si preannuncia ancora relativamente lungo.