Champions League, non succede da tre partite: il dato che inchioda il Milan

Statistica davvero negativa per i Rossoneri che allungano l’impietoso dato a ben tre partite. I tifosi non possono che essere delusi.

Nella giornata di martedì è ricominciata l’avventura europea del Milan che ha subito dovuto affrontare il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Il Diavolo è stato sorteggiato nel vero e proprio girone della morte di questa edizione, composto anche a PSG e Borussia Dortmund e serve quindi fare quanti più punti possibili. Per questo motivo il pareggio in casa con gli inglesi non può soddisfare del tutto e un dato rende ancora più insoddisfatti i tifosi.

Milan e mal di Champions: terza gara senza gol

Nonostante le tante occasioni avute Leao e compagni non sono riusciti a bucare la rete e si sono dovutati accontentare di uno scialbo 0-0. Tenendo conto delle gare della scorsa semifinale contro l’Inter, quella contro il Newcastle è la terza partita consecutiva dove i Rossoneri non riescono a trovare il gol.

Statistica che sicuramente non può lasciar tranquilli i tifosi e che evidenzia ulteriormente la necessità di trovare sul mercato un profilo che possa garantire molti gol oltre al solo Olivier Giroud.