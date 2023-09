Fuoriclasse dentro e fuori dal campo il portoghese. Nel garage di Leao sono infatti presenti due tra le auto più ambite sul mercato.

In rossonero dal 2019, Rafael Leao è ormai divenuto un tutt’uno con la città di Milano. Nonostante le difficoltà iniziali, spesso dovute al ruolo non proprio naturale di punta in cui veniva schierato, il portoghese è stato infatti protagonista di una delle crescite più significative nelle gerarchie rossonere. L’ex Sporting è difatti passato dai soli 14 gol complessivi nelle prime due stagioni al Milan alle doppie cifre in gol e assist collezionate negli ultimi due anni, con annesso titolo di MVP della Serie A nell’anno dello Scudetto.

Il rinnovo e l’assegnazione della maglia numero 10 hanno dunque elevato ad uno status unico Leao agli occhi dei tifosi, sempre più innamorati del proprio fenomeno. Non tutti sanno però che l’esterno portoghese, oltre che per la musica rap, possiede anche una sconfinata passione per le auto sportive. Il garage dell’ex Lille contiene infatti due dei motori più pregiati ed ambiti del mercato automobilistico.

Che auto guida Leao? Il garage da sogno del portoghese

La passione per i motori di Rafael Leao, rimasta nascosta agli occhi dei più per molto tempo, è stata enfatizzata inconsapevolmente proprio dal Milan. I rossoneri hanno infatti stretto un accordo di collaborazione commerciale con BMW, grazie al quale tutti i membri dell’organico hanno potuto usufruire di un particolare regalo. La casa automobilistica ha infatti regalato ben 25 auto nuove ai calciatori del Milan, con X6, iX ed X5 tra i modelli più gettonati.

Proprio l’ultimo modello citato ha quindi arricchito il garage di Leao, reo di aver poi reso una già splendida auto ancor più unica nel suo genere. Sulla targa dell’automobile in questione presenzia difatti la firma del portoghese, apportata a mano dallo stesso attaccante. Una caratteristica suggestiva quanto rara, che rende dunque aperto e combattuto il dibattito fra i due motori di proprietà del fenomeno rossonero.

Leao possiede infatti un ulteriore bolide, capace di far venire la pelle d’oca ad un qualsiasi appassionato di motori. Trattasi di una splendida Lamborghini Urus, uno dei modelli più apprezzati dagli amanti delle auto sportive e di lusso. Le caratteristiche sono ancora più mozzafiato, dato che tale SUV eroga ben 650 cavalli di potenza ed è in grado di toccare fino ai 305 km/h di velocità. Insomma, gli sprinti rappresentano la caratteristica principale della vita di Rafael Leao, capace di scattare sul campo da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi proprio come la sua Lamborghini Urus.