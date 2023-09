Che auto guida Theo Hernandez

Non riesce a fare a meno della velocità Theo Hernandez, in campo così come fuori. Il modello d’auto posseduto dal francese è fuori di testa.

Ad ormai 5 stagioni di distanza dal proprio approdo in quel di Milano, Theo Hernandez è divenuto un vero e proprio idolo per la tifoseria rossonera. Spesso e volentieri anche capitano del Milan, il francese ha dimostrato grinta e cattiveria in ogni sfida portata a termine con la maglia del diavolo, pur non essendo ovviamente esente da qualche scivolone qua e là. Gol, assist, sostanza e sgaloppate hanno infatti contraddistinto i primi 5 anni milanisti di Theo, con i tifosi che sperano di ammirarne le gesta ancora a lungo.

Il suo stile di gioco, la sua sgargiante capigliatura che ogni week-end cambia colore e l’amatissima relazione con Zoe Cristofoli, da qualche mese arricchitasi della nascita di Theo JR, hanno contribuito a far innamorare sempre più dell’ex Real Madrid la curva del Milan. Curva del Milan ricca di tifosi rimasti completamente spiazzati dall’automobile di proprietà del francese. Il bolide facente parte del garage di Theo Hernandez è infatti da togliere il fiato.

Theo Hernandez, l’auto del francese è da brividi

Si dice che spesso l’auto rispecchi a pieno le caratteristiche del proprietario, creando un connubio unico ed un binomio quasi totalmente indissolubile. Pensando quindi a Theo Hernandez, la velocità ne fa da padrona in quanto a caratteristica principale, affiancata dall’estro sgargiante del francese nonché da quel fare da bad boy che ha aperto d’innanzi all’ex Real le porte dei cuori rossoneri. Cuori rossoneri che hanno di conseguenza cominciato a battere all’impazzata dopo la vittoria dello Scudetto 21/22, che per Theo ha significato acquisti in ottica garage.

Per festeggiare il trionfo Scudettato infatti, il terzino sinistro ha ben deciso di regalarsi l’auto dei propri sogni, che tutt’ora possiede e di cui tutt’ora è innamorato: una Lamborghini Urus. Un modello che mette i brividi al sol pensiero ma che, in caso nel caso di Theo, è ancor più unica nel suo genere. Il francese ha infatti deciso di rendere ampiamente riconoscibile la propria auto facendola personalizzare dall’elaboratore tedesco Keyvany, con il risultato finale che lascia senza parole.

Total black con esterni in carbonio particolarmente spigolosi le principali caratteristiche estetiche di una Lamborghini che monta un motore V8 da 4.0 litri. La potenza base del SUV raggiunge circa 650 CV, ma non è escluso un intervento da parte di Keyvany anche in questo caso. La velocità, infine, rappresenta a pieno il terzino del Milan, cui auto può toccare senza problemi il tetto dei 300 km/h. Un modello a dir poco spettacolare, che divide lo spazio in garage con un’ulteriore Lamborghini. Trattasi di un’Aventador serie S, altro piccolo gioiello del francese approvato anche dal compagno di squadra Karim Benzema.