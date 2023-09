Chi è Ivana Topalovic: biografia e curiosità sulla moglie di Krunic

Tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima Ivana Topalovic, moglie del centrocampista del Milan Rade Krunic che ha rubato il cuore del rossonero.

Modella, influencer e presto mamma: Ivana Topalovic è la bellissima moglie di Krunic. Ecco qualche curiosità sulla giovane neo mamma.

Ivana Topalovic: chi è la moglie di Krunic

Ivana Topalovic è nata in Bosnia Erzegovina. Sulla sua data di nascita non si hanno notizie certe, ma è probabilmente coetanea di suo marito Rade Krunic (30 enne).

La sua carriera da modella l’ha portata più volte in passerella. La sua bellezza l’ha resa famosa anche sui social: nonostante Ivana non sia ormai solita postare scatti provocanti, attualmente il suo profilo conta più di 43 mila followers che la seguono assiduamente.

Insieme, hanno un figlio (di nome Andrej) nato nello scorso aprile. Sembra inoltre essersi tanto innamorata di Milano: sui suoi profili infatti non mancano foto realizzate nel capoluogo lombardo in cui attualmente vive con suo marito.

La storia con Rade Krunic

Rade Krunic, centrocampista del Milan, e Ivana Topalovic si sono sposati a maggio del 2022.

Sui social tantissimi scatti che immortalano il grande passo. I due sono convogliati a nozze in una bellissima chiesa di Sremski Karlovci, una città della Voivodina situata alle spalle del Danubio.

Poco dopo gli scatti pubblicati per ricordare il suo matrimonio, Ivana condivide sul suo profilo una foto assieme a suo marito Rade per annunciare la sua gravidanza.

Oltre ad essere la sua compagna di vita, Ivana sembra essere anche una grande sostenitrice di suo marito. Sempre presente al San Siro per poter seguire le sue partite, la giovane modella è pronta ad indossare la maglietta del Milan ed accendere la tv per sostenerlo anche quando non può essere fisicamente presente.

Il suo rapporto con i social

Un bel fisico e la passione per la fotografia: una combo perfetta che porta Ivana ad essere molto attiva e seguita sui social.

Il suo profilo è sempre aggiornato, e condivide quotidianamente le sue giornate con i suoi followers attraverso scatti curati ed eleganti. Numerose fotografie del duomo di Milano che sembra essere ormai la sua casa, interrotte talvolta dal ricordo di qualche viaggio e dalle immancabili foto con suo marito.

Una coppia affiatata che è tra le più apprezzate dai tifosi del Milan, che dopo aver tirato un sospiro di sollievo dopo le voci riguardanti un suo addio in estate, possono ancora godersi l’ex Empoli e la sua bellissima Ivana.