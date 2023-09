Chi schierare del Milan al fantacalcio contro l’Inter

Tutto ciò che c’è da sapere in ottica fantacalcio sul derby, in particolare sui calciatori del Milan da schierare contro l’Inter.

Ormai da qualche giorno l’aura del derby è tornata incombente sulla città di Milano. La stracittadina lombarda è infatti attesa in egual modo da tifosi rossoneri e nerazzurri forse ancor di più degli ultimi 4 precedenti in campionato. La sfida delle ore 18 di sabato 16 settembre potrebbe infatti già segnare nel suo piccolo il percorso di questa Serie A, dato che Inter e Milan sono date per assolute favorite alla corsa Scudetto insieme al Napoli Campione in carica. Trionfare contro gli storici rivali, nonché pretendenti al titolo, potrebbe dare una spinta non indifferente al morale e alle gambe dei vincitori.

Con un clima così teso all’orizzonte, è dunque logico immaginare un rifugio all’interno del fantacalcio sia per tifosi rossoneri che nerazzurri, alla ricerca di un qualsiasi escamotage pur di ingannare l’ansia e l’attesa. Il derby sarà infatti una delle partite di cartello anche per tutti i fantallenatori d’Italia, in cerca di consigli su quali protagonisti del match di San Siro schierare nel proprio undici titolare.

Derby di Milano, quali calciatori del Milan schierare al fantacalcio

Inter-Milan è senz’altro la sfida più attesa del 4° turno di Serie A 23/24, sia dai tifosi delle due compagini impegnate che per tutti i fantallenatori d’Italia. Di seguito, tutti i consigli necessari in ottica fantacalcio sui calciatori del Milan impegnati nel derby:

MAIGNAN – Negli ultimi derby il Milan ha incassato molto dall’Inter, soprattutto in fase difensiva. Sarebbe però un suicidio sportivo lasciare in panchina il miglior portiere della Serie A, in cerca appunto di riscatto viste le ultime prestazioni con i nerazzurri: da schierare;

CALABRIA – Troverà un cliente scomodo sulla fascia come Dimarco, da sempre esaltatosi nel corso della stracittadina. Nelle menti dei tifosi del Milan sono inoltre ancora presenti le immagine della marcatura totalmente errata su Dzeko in Champions League: da evitare;

KJAER – Il danese è in netto calo fisico. A lui toccherà inoltre sostituire lo squalificato Tomori e l’infortunato Kalulu, nonché marcare un indemoniato Lautaro Martinez: da evitare assolutamente;

THIAW – Con l’assenza di Tomori, al centrale tedesco toccherà prendere in mano le redini della difesa rossonera. Non un compito facile, soprattutto a causa dello scomodo cliente Thuram, ma Thiaw ha più volte dimostrato di saper tenere a bada attaccanti come il francese: da schierare in mancanza di valide alternative;

THEO – Vero top della difesa targata fantacalcio 23/24. Apparso più maturo nelle prime 3 giornate di campionato, il terzino è ancora a secco di gol ed assist contro l’Inter nonostante i 13 precedenti. E chissà che il primo bonus possa proprio arrivare sabato: da schierare;

LOFTUS-CHEEK – Si preannuncia un derby molto improntato sull’aspetto fisico, caratteristica principale del gioco dell’inglese. Apparso come uno dei rossoneri più in forma, l’ex Chelsea non può essere lasciato in panchina: da schierare;

REIJNDERS – Ottime le prestazioni dell’olandese nelle prime tre uscite stagionali. Fra assist e gol sfiorati, chissà che l’ex PSV non possa donare un nuovo bonus proprio contro i rivali. Occhio però agli errori sotto porta, che potrebbero comprometterne il voto in caso di debacle Milan: da schierare in mancanza di valide alternative;

KRUNIC – Apparso leggermente in ombra rispetto ai compagni di reparto. Da non sottovalutare inoltre i 90′ appena giocati con la Bosnia, che potrebbero limitare l’ex Empoli al compitino per non sfigurare nel derby: da evitare;

PULISIC – Gol, assist, prestazioni sontuose e vero top di centrocampo di questo fantacalcio. Nient’altro da aggiungere: da schierare;

LEAO – “Ah se c’era Leao“. Chissà se la frase più gettonata post derby europeo sia arrivata anche alle orecchie di uno dei membri più social dello spogliatoio Milan. Sbloccatosi contro la Roma, che il portoghese sia in cerca di vendetta?: Da schierare;

GIROUD – Il francese ha preso parte all’ultimo allenamento diretto da Pioli, smaltendo definitivamente la botta rimediata in Francia. Potrebbe essere utilizzato in maniera più cauta, ma escludere Giroud dalla propria formazione in vista di un derby vorrebbe dire aver vissuto in una bolla negli ultimi due anni. Si girerà di nuovo?: Da schierare se titolare;

CHUKWUEZE – Le probabili formazioni lo portano in ballottaggio con Pulisic, ma lo statunitense parte favorito. In un periodo storico in cui i derby si infiammano però sul finire di partita, un suo ingresso a match in corso potrebbe mescolare notevolmente le carte. Da non sottovalutare inoltre la rete messa a segno con la Nigeria: da schierare in mancanza di valide alternative o da schierare con switch;

JOVIC o OKAFOR – In caso di forfait di Giroud, il serbo e lo svizzero sarebbero ovviamente in pole per un posto da titolare. Un bonus dell’ex Basilea è alquanto improbabile, ma occhio invece a uno Jovic in cerca di riscatto: il serbo è da schierare con switch.