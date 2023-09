“Chiedere scusa ai tifosi?”, Pioli spiazza tutti in conferenza

Brutta sconfitta nel derby per il Milan e polemiche nel post-partita per le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa.

Dura sconfitta per il Milan che esce dal derby di San Siro sconfitto per 5-1. Un risultato largo che non dà giustizia certamente all’operato dei rossoneri che fino al 70esimo circa avevano tenuto testa ai nerazzurri.

Con il raddoppio di Mkhitaryan, però, le speranze dei rossoneri sono svanite e la squadra si è disunita imbarcando altre due reti e senza dare segni di poter rimontare in alcun modo. In conferenza stampa, l’allenatore Stefano Pioli non si nasconde:

“L’Inter è molto forte, non sono sorpreso. Risultato troppo pesante, però noi non dovevamo mollare. Loro sono stati più bravi e più scaltri in alcuni episodi che potevano determinare il risultato. Dopo il 3-1 è diventato più complicato. Il risultato è pesante e fa male, ma ci aiuterà a migliorare. È vero che siamo andati sotto dopo soli 7 minuti, ma l’approccio andava bene e abbiamo reagito bene al doppio svantaggio, l’abbiamo rimessa in piedi. Sul 3-1 è diventato più pesante, si è sentito”.

Pioli non nega che i dirigenti del Milan siano andati nello spogliatoio a fine partita:

“Sì, per stringersi attorno alla squadra. La prossima partita è importante, dobbiamo ripartire da quella”.

Pioli spiazza tutti in conferenza stampa

Infine, l’allenatore rossonero nega le scuse per la brutta prestazione con un gesto che spiazza tutti in conferenza stampa: