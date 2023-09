Colpo di scena, salta anche Rafa Mir: l’attaccante arriva dalla Serie A!

Il Milan, dopo le chiusure per Taremi e Rafa Mir, è riuscito in extremis a trovare il nome giusto per il proprio attacco.

Si stanno rivelando frenetiche le ultime ore di mercato in casa Milan, con Furlani e Moncada che stanno lavorando per dare a Pioli il suo vice Giroud. Nella giornata di oggi Rafa Mir è sembrato essere il nome più vicino ai rossoneri, ma l’affare è sfumato nelle ultime ore. Tuttavia il Milan ha già trovato un rimpiazzo per il reparto offensivo.

Milan, c’è il vice Giroud

Facciamo chiarezza. Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Rafa Mir al Milan, ma il Siviglia ci ha ripensato. Infatti il club spagnolo non è riuscito a trovare in tempo un sostituto adatto per la propria rosa, come riportato da Gianluca Di Marzio, e l’affare è saltato nel pomeriggio. Tuttavia il Milan si è subito rimesso al lavoro.

Infatti Moncada e Furlani, sempre secondo Di Marzio, sono riusciti a trovare l’accordo con il vero vice Giroud: Luka Jovic. L’attaccante della Fiorentina, ex Eintracht Francoforte e Real Madrid, arriverà in rossonero con la formula del prestito secco. L’affare è in chiusura, con il giocatore che è già a Casa Milan con il suo agente Ramadani.

Di conseguenza dopo la vicenda Taremi ed il no del Siviglia per Rafa Mir si chiude la telenovela lampo per l’attaccante del Milan. Dunque sarà Luka Jovic a prendere le veci del vice Giroud.