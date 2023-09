Colpo a sorpresa: firma gratis a giugno

Un colpo a parametro zero che approda in Casa Milan a giugno: una gran sorpresa per i tifosi rossoneri che non aspettavano affatto questa notizia

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e Juan Miranda è il profilo ideale per il club rossonero, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato internazionale, Matteo Moretto di Relevo. Il terzino spagnolo è giovane, di qualità e ha grande esperienza nelle big d’Europa, avendo esperienza con Shalke 04 e Betis Siviglia. Il Milan ha provato a ingaggiare Miranda per due volte in estate, ma il Betis Siviglia non ha accettato le offerte rossonere. Il club spagnolo sta provando a rinnovare il contratto di Miranda per non perderlo a zero a giugno 2024. Miranda è un terzino sinistro versatile, che può giocare sia in difesa che in attacco. È bravo in fase difensiva, è rapido e ha un buon cross.

L’arrivo del giovane spagnolo classe 2000 sarebbe un’ottima opportunità per il Milan. Il giocatore è un profilo giovane e di qualità, che potrebbe dare un contributo importante e fresco alla squadra. Inoltre, la piazza rossonera potrebbe rappresentare il salto di qualità per il difensore che collezionerebbe anche esperienza nelle competizioni internazionali.

Juan Miranda al Milan, una trattativa lunga più di un’estate

Il Milan è determinato a portare Miranda a Milanello. Il club rossonero sta continuando a lavorare sull’operazione, ma deve tener conto della concorrenza. I rossoneri non sembrano gli unici ad aver attenzionato il giovane talento spagnolo, sul suo cartellino sembrerebbero esserci anche il Napoli, l’Atalanta e il Villarreal. Il Betis Siviglia è consapevole del valore del giocatore, e potrebbe chiedere un indennizzo al Milan anche se il contratto di Miranda scadrà a giugno 2024. A quanto pare, per potersi accaparrare preventivamente il difensore spagnolo, il Milan dovrà essere pronto a pagare una cifra importante per assicurarselo. Il giocatore è un profilo di grande valore, e il club rossonero è disposto a investire per rinforzare la rosa.

L’idea da parte della società, e condivisa dall’allenatore Stefano Pioli, è quella di allungare la rosa in vista dei numerosi impegni e di un calendario ingolfato che porta problemi all’infermeria del Milan. Attualmente, ai box sono fermi giocatori fondamentali per il gioco di questo Milan che vuole competere ad alti livelli. Theo Hernandez non ha un vero e proprio sostituto naturale ed è proprio il primo reparto che merita un ‘raddoppio’.