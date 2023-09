Tutte le strade portano a San Siro, o quasi. Tutto ciò che c’è da sapere se si vuole assistere dal vivo ad un match casalingo del Milan.

Con dei rossoneri indiziati principali per la corsa Scudetto ed il grande calcio della Champions League di ritorno al Giuseppe Meazza, dove soprattutto il Milan ospiterà Newcastle, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain nelle magiche notti di Champions League, in molti sono i tifosi che affolleranno l’impianto lombardo nei prossimi mesi. Di conseguenza, ecco tutte le info di cui tali supporter dovranno disporre per giungere al proprio stadio di casa.

Come arrivare a San Siro, soluzione mezzi pubblici

La situazione mezzi pubblici in quel di Milano si è sempre dimostrata all’altezza di eventi del calibro di partite casalinghe del Milan, tant’è che numerose sono le alternative per giungere l’impianto con autobus, treno e quanto altro. Di seguito, tutte le opzioni disponibili per i tifosi rossoneri:

Metropolitana: prendere la Linea M5 (lilla) e scendere alla fermata San Siro Stadio ;

e scendere alla fermata Autobus: prendere la Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), per poi scendere alla fermata di Via Harar ;

da piazza Tirana (direzione San Siro), per poi scendere alla fermata di ; Tram: prendere la Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), scendendo poi alla fermata capolinea di Piazzale Axum.

Da nono sottovalutare inoltre l’opzione TRENO, molto utilizzata da giovani e pendolari che potranno disporre di tutti i collegamenti necessari tra le principali stazioni di Milano e lo stadio Meazza:

Dalla Stazione Centrale: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Abbiategrasso / Assago Forum per poi scendere alla fermata Porta Garibaldi. Proseguire quindi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata San Siro Stadio;

in direzione Abbiategrasso / Assago Forum per poi scendere alla fermata Porta Garibaldi. Proseguire quindi con la (lilla) fino alla fermata San Siro Stadio; Da Porta Garibaldi: Prendere la linea metropolitana MM5 (lilla) e scendere alla fermata San Siro Stadio;

(lilla) e scendere alla fermata San Siro Stadio; Da Lambrate: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Abbiategrasso / Assago Forum per poi scendere alla fermata Porta Garibaldi. Proseguire quindi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata San Siro Stadio;

in direzione Abbiategrasso / Assago Forum per poi scendere alla fermata Porta Garibaldi. Proseguire quindi con la (lilla) fino alla fermata San Siro Stadio; Dalla Stazione Porta Genova: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno / Gessate per poi scendere alla fermata Porta Garibaldi. Proseguire quindi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata San Siro Stadio.

Come arrivare al Meazza, auto o soluzione navetta

Molti sono i tifosi che decidono di giungere ai piedi dello stadio più capiente d’Italia spostandosi tramite la propria AUTO. Ad ognuno i propri percorsi preferiti e stabiliti, ma in caso di arrivo da fuori città e conseguente utilizzo delle Autostrade, ecco le soluzioni più comode per i tifosi rossoneri:

Autostrada del Sole (A1): prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa dopo la barriera di Melegnano, uscendo poi a Milano Via Novara . Seguire quindi le indicazioni per San Siro;

in direzione Malpensa dopo la barriera di Melegnano, uscendo poi a . Seguire quindi le indicazioni per San Siro; Milano-Torino (A4): prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate alla barriera di Milano Nord, uscendo poi a Milano Via Novara . Seguire quindi le indicazioni per San Siro;

in direzione Linate alla barriera di Milano Nord, uscendo poi a . Seguire quindi le indicazioni per San Siro; Milano-Venezia (A4): proseguire per Milano alla barriera di Milano Nord, prendendo quindi l’uscita Milano Certosa . Seguire infine le indicazioni per San Siro;

. Seguire infine le indicazioni per San Siro; Milano-Genova (A7):prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa alla barriera di Milano Sud, uscendo poi a Milano Via Novara . Seguire quindi le indicazioni per San Siro;

in direzione Malpensa alla barriera di Milano Sud, uscendo poi a . Seguire quindi le indicazioni per San Siro; Milano-Laghi (A8): prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate alla barriera di Milano Nord, uscendo poi a Milano Via Novara. Seguire quindi le indicazioni per San Siro.

Da non sottovalutare infine l’ultima ipotesi. In occasione delle sfida casalinghe di Inter e Milan infatti, è solito essere organizzato un Servizio Navetta con partenza da Piazzale Lotto, in prossimità della fermata MM1 linea rossa.