Come comprare i biglietti del Milan in Champions League in casa e in trasferta?

Bentornata Champions! Di seguito spiegato dove acquistare i biglietti delle partite in Champions League per i tifosi rossoneri.

Finalmente torna la competizione che fa sognare migliaia di tifosi, stiamo parlando della Champions League.

La squadra rossonera è stata sorteggiata nel gruppo F e dovrà affrontare il Paris Saint-Germain, il Borussia Dortumund e il Newcastle.

Il Newcastle torna in Champions dopo quasi vent’anni, infatti l’ultima apparizione è stata nel 2002/03. È anche da questo anno che risale l’ultima sfida tra i rossoneri e il Borussia.

Per il Milan, inoltre, sarà un girone dei ritorni in quanto vedrà Donnarumma, portiere del Psg e Tonali, centrocampista del Newcastle, tornare a giocare contro la loro ex squadra.

I rossoneri, in Europa, li avevamo lasciati, nella scorsa stagione, in semifinale. Quest’anno ricominciano il loro cammino europeo il giorno martedì 19 settembre alle 18.45 a San Siro. L’avversario dell’esordio sarà il Newcastle. La gara di San Siro sarà trasmessa in diretta Tv da Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity o SkyGo.

Il Milan, aspettando il derby di sabato 16 settembre e la partita di Champions, ha iniziato questa stagione nel miglior modo possibile. Infatti, si trova primo a 9 punti nella classifica di serie A dopo aver affrontato Bologna, Torino e Roma, a pari punti con l’Inter.

Per il Newcastle, invece, in campionato, c’è stato un inizio un po’ amaro con soli 3 punti in 4 partite, infatti, la squadra di Tonali ha perso le prime tre partite e vinta l’ultima partita prima della pausa nazionali.

Dove acquistare i biglietti di Champions League?

Aspettando l’inizio della Champions League, di seguito è riportato dove e come comprare i biglietti per le partite in Europa dei rossoneri.

I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Milan ovvero singletickets.acmilan.com, dove è importante essere registrati per poter acquistare. È possibile acquistare i biglietti online anche attraverso i circuiti di Vivaticket.

Inoltre, è possibile anche comprare i biglietti al Ticket Office di Casa Milan, Via Aldo Rossi 8, zona portello, aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 19:00 con la possibilità di avere i biglietti in formato cartaceo

Sul sito ufficiale del Milan, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti e le regole da seguire per quanto riguarda il giorno e l’orario di apertura della vendita dei biglietti. Si aprirà prima per gli Abbonati di Serie A e poi successivamente si apre la vendita libera nel caso in cui vi siano disponibili ancora dei biglietti dove non è obbligatorio essere in possesso della carta cuore rossonero per poter acquistare. Il numero massimo di biglietti per ciascuna transazione è di quattro.