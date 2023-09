Cori razzisti contro Lukaku, c’è la condanna del Milan: il comunicato

La stagione è già in piena corsa nonostante siamo solamente all’inizio di settembre. Il Milan ha trovato un ottimo avvio di stagione, centrando tre vittorie in altrettante partite, l’ultima delle quali contro la Roma all’Olimpico. Tuttavia, oltre alle belle cose mostrate sul terreno di gioco dai rossoneri, c’è da considerare l’altra faccia della medaglia.

Infatti il Diavolo ha giocato una partita splendida contro la Roma, trovando una vittoria importante i questo avvio di stagione. Le magie di Leao e la sicurezza Giroud sono stati fondamentali per portare a Milano i tre punti. Tuttavia c’è un aspetto della sfida che il Milan non ha gradito.

Infatti durante la partita alcuni tifosi rossoneri hanno rivolto cori ed insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter è stato beccato durante la sfida dell’Olimpico dai tifosi del Milan. Milan che ha condannato il gesto dei propri fans con questo comunicato:

“Nel Milan non c’è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo Stadio Olimpico di Roma, pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli”.