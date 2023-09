De Ketelaere spiazza i tifosi del Milan: ecco tutta la verità: “Avevo…”

De Ketelaere torna a parlare di Milan e spiazza tutti i tifosi rossoneri. La verità raccontata dal calciatore olandese.

Il campionato è vicino a ripartire con Milan e Inter, attualmente in testa alla classifica, che si sfideranno sabato pomeriggio in uno dei derby più attesi degli ultimi anni. Un match che si preannuncia bellissimo, fra le due squadre che sono partite meglio sia per quanto riguarda i risultati che per il gioco espresso.

I rossoneri sembrano davvero aver beneficiato della rivoluzione estiva, partita con l’addio di Maldini e Massara, continuata con la cessione di Tonali e poi conclusa con l’arrivo di nove calciatori. Tutti, o quasi, già ben integrati nel sistema di gioco voluto da Stefano Pioli.

Una rivoluzione che ha visto anche la partenza, dopo un solo anno, di Charles De Ketelaere. Il centrocampista offensivo belga era stato il grande acquisto dell’estate 2022, ma dopo una stagione a dir poco anonima – con 0 gol in 40 presenze – è stato ceduto all’Atalanta in prestito oneroso. La Dea avrà poi la possibilità di riscattarlo a fine anno per una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

L’inizio di esperienza in maglia nerazzurra è stato positivo, con De Ketelaere che è già andato a segno. Nel frattempo il calciatore belga è tornato a parlare della sua esperienza al Milan.

De Ketelaere torna a parlare di Milan: le dichiarazioni del fantasista belga

Charles De Ketelaere sta provando a ripartire con la maglia dell’Atalanta. L’inizio a dire il vero è stato dei migliori, con buone prestazioni e il primo gol messo a segno già alla terza giornata. Il belga ha talento e finalmente lo sta mostrando anche ai tifosi italiani, delusi dopo un primo anno carico di aspettative ma povero di giocate degne di nota in campo.

Nonostante il nuovo inizio, inevitabilmente De Ketelaere ogni tanto si ritrova costretto a parlare di Milan.

Nell’ultima intervista, concessa ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il fantasista belga ha parlato del rapporto con Paolo Maldini. De Ketelaere ha speso belle parole per l’ex direttore tecnico del Milan: “Con Maldini avevo un gran bel rapporto. Lui è stato un gran calciatore, è una bella persona ed è molto bravo anche come direttore sportivo. I risultati raggiunti con il Milan lo dimostrano“.

Un bel segno di riconoscenza, quello di De Ketelaere, nei confronti dell’uomo che ha deciso di investire su di lui per portarlo al Milan. Chissà che effetto avranno fatto queste parole a Maldini.