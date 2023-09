Deciso il futuro di Pioli dopo il derby: la mossa della dirigenza

C’è voglia di riscatto in casa Milan dopo il pesante ko subito nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Milan sta attraversando un periodo difficile, segnato dalla recente sconfitta nel derby contro l’Inter. La squadra è chiamata ora a reagire prontamente, poiché la sfida contro il Newcastle in Champions League è ormai prossima. La delusione per la prestazione nel derby è ancora fresca, ma il Milan deve concentrarsi sulla prossima sfida europea. Il Newcastle si presenta come un avversario temibile, soprattutto a causa del suo atteggiamento spensierato. Questa sarà la prima partita europea per i Magpies dopo oltre vent’anni, e il Milan deve affrontarla con determinazione.

La dirigenza confida in Pioli

La dimensione psicologica potrebbe avere un ruolo cruciale. Sarà il Milan in grado di superare il trauma del derby in soli 48 ore? Pioli sembra fiducioso nella capacità della squadra di non subire contraccolpi psicologici, ma alcuni giocatori potrebbero ancora portare con sé le scorie di quella sconfitta. Il tecnico Stefano Pioli, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, sembra rimanere saldo al comando, con il pieno supporto della dirigenza.

La ripresa degli allenamenti è stata accompagnata da un confronto tra l’allenatore e i giocatori per analizzare cosa è andato storto nel derby. La dirigenza era presente per mostrare il suo sostegno, ma ora è compito di Pioli tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Pioli è stato oggetto di critiche, poiché perdere il derby è diventato un’abitudine dolorosa per il Milan. Il suo modo di affrontare tatticamente l’Inter è stato messo in discussione, ma per ora sembra mantenere la fiducia della dirigenza e della proprietà.

La prossima sfida in Champions League contro il Newcastle rappresenta un’opportunità per il Milan di riprendersi e dimostrare la sua forza. Pioli potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione, con il ritorno di Tomori e alcune considerazioni sull’attacco e il centrocampo.

Il Milan ha bisogno di voltare pagina e concentrarsi su questa importante competizione europea per dimenticare il derby e alimentare le speranze di superare un girone impegnativo, che comprende squadre come il PSG e il Borussia Dortmund. La reazione è attesa, e il Milan deve essere pronto a rispondere alla sfida che ha di fronte.