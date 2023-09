Derby a rischio? Giroud rasserena i tifosi: l’ha detto sull’infortunio

La prima partita di qualificazione della Francia ha avuto un sapore amaro per il Milan dato l’infortunio di Giroud: le parole del francese.

Olivier Giroud ieri sera ha fatto tremare tutti i tifosi del Milan. Il centravanti francese, nel corso della prima partita di qualificazione ai prossimi Europei, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Il tutto si è consumato attorno al 25′ del primo tempo: l’attaccante ex Arsenal e Chelsea si è fatto male nel tentativo di anticipare un difensore in area dopo un bel cross dalla sinistra del solito Theo Hernandez.

Notizia certamente non delle migliori per il Diavolo, che al rientro dalla sosta sarà impegnato nel derby contro l’Inter. Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: Giroud lo sa e non vuole mancare. Proprio lui due anni fa fu protagonista della rimonta nella stracittadina che diede il via alla rimonta del Milan in campionato e alla vittoria di uno scudetto tanto insperato quanto meritato a fine stagione.

Nonostante tutto, l’attaccante francese in un’intervista a fine partita ha rassicurato tutti i tifosi rossoneri. Parole che hanno riacceso la speranza in vista di quello che è il primo vero test stagionale per il Milan.

Giroud sul derby di sabato: “Spero di esserci”

La Francia ha battuto l’Irlanda nel primo match di qualificazione ai prossimi Europei, ma le brutte notizie riguardano l’infortunio alla caviglia rimediato da Olivier Giroud. Il centravanti del Milan e della Nazionale transalpina si è procurato una distorsione nel tentativo di anticipare un difensore irlandese in area di rigore. Le prime notizie parlano di una distorsione alla caviglia: niente di grave, ma potrebbe essere abbastanza per costringere l’ex Chelsea a saltare il derby contro l’Inter in programma sabato prossimo a San Siro.

C’è dunque tanta apprensione – soprattutto in casa Milan – visto che fra una settimana nel capoluogo lombardo si giocherà il derby contro i nerazzurri. Giroud, però, ha pensato bene di rassicurare i tifosi nell’intervista post partita: “Il dolore è stato tanto“, ha esordito l’attaccante dei galletti che poi ha donato speranza ai suoi supporters: “Adesso va già meglio, nel derby spero di esserci“.

Dichiarazioni che certamente hanno fatto piacere a tutto il popolo milanista, il quale spera di avere a disposizione il centravanti francese per il match contro l’Inter. Troppo importante l’apporto di Giroud, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista caratteriale.