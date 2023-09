Deschamps sorprende tutti, c’è la decisione su Theo Hernandez e Maignan

Theo Hernandez e Maignan hanno accusato dei piccoli fastidi fisici, per questo la decisione di Deschamps desta scalpore.

Mike Maignan e Theo Hernandez, perni centrali attorno a cui ruota il Milan di Stefano Pioli, sono attualmente impegnati con la Francia. I transalpini domani sera se la vedranno con la Germania per un match amichevole ma pur sempre di gran prestigio.

I due fuoriclasse rossoneri fanno preoccupare per le loro condizioni fisiche. Dopo il match contro l’Irlanda, Theo si è fermato per un leggero fastidio al polpaccio mentre Maignan ha svolto lavoro differenziato per recuperare dalla fatica. Ora però arriva una decisione a sorpresa da parte di Deschamps.

Germania-Francia, Maignan e Theo in campo dal 1° minuto

Una decisione, quella di Didier Deschamps, che probabilmente non farà impazzire di gioia Stefano Pioli e i tifosi rossoneri: nonostante i leggeri acciacchi degli ultimi giorni, Theo Hernandez e Maignan dovrebbero scendere in campo dal primo minuto nel match di domani contro la Germania.

Secondo l’Equipe, autorevole quotidiano transalpino, il ct francese avrebbe deciso di schierare entrambi titolari. Probabilmente Pioli sperava in un trattamento diverso vista l’importanza del prossimo match per il Milan: sabato, infatti, c’è il derby contro l’Inter. Primo snodo di una stagione che i tifosi del Diavolo sperano possa essere piena di soddisfazioni.