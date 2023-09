Di Canio spegne i sogni del Milan: che frecciata

Dopo la sconfitta nel derby arriva la frecciata dell’ex rossonero che si lascia a dure critiche e spegne i sogni del Milan.

Un inizio intenso per il Milan in questa nuova stagione. Dopo le montagne russe che aveva vissuto il club durante l’ultima sessione estiva di mercato con stravolgimenti societari e una rivoluzione della rosa notevole, il campionato ha riservato buone prestazioni e tanta euforia interrotta dalla sconfitta nel derby.

Se i rossoneri aveva dimostrato un atteggiamento impeccabile nelle prime tre uscite stagionali contro Bologna, Torino e Roma attraverso vittorie nette e pochissimi gol subiti, non si può dire altrettante sul match di San Siro contro l’Inter.

Il derby dei record negativi che ha dimostrato ancora una volta quanto i rossoneri non siano al livello dei nerazzurri: quinto derby consecutivo perso e un largo risultato che inchioda la squadra di Stefano Pioli.

Il tecnico non si è voluto nascondere e ha sottolineato la voglia e l’impegno dei suoi durante tutta la partita, ma è evidente che ci siano delle difficoltà nell’affrontare Inzaghi. Pioli non è ancora riuscito a prendere le misure della sua Inter: il risultato è la perdita del primo posto in classifica, seppur condiviso proprio con i nerazzurri, e prima sconfitta nel campionato 23/24.

La brutta prestazione del Milan ha minato anche la certezza dei nuovi acquisti. Se il terremoto societario aveva causato l’addio di Maldini e Massara, l’integrazione di Furlani e le scelte di mercato oculate avevano fatto ben sperare l’ambiente rossonero.

A conferma le ottime prestazioni fino al derby delle new entry tra cui Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic che, però, durante l’ultima uscita non hanno rispettato le aspettative venutesi a creare nelle precedenti partite.

La frecciata di Paolo Di Canio che spegne i sogni del Milan

A posteriori del derby Paolo Di Canio ha analizzato il mercato del Milan. Da ex rossonero, l’attaccante ha voluto esprimere le sue idee in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Non sono certo dei fenomeni: Loftus-Cheek non ha fatto la differenza per anni in Premier League, come Pulisic, al Chelsea non giocavano più e qui sono diventati delle stelle”.

Di Canio non risparmia aspre critiche nemmeno ad alcuni giocatori che sono al Milan da tempo, come Giroud e Tomori: “Se uno a 37 è titolare c’è qualcosa che non torna. Tomori era la quinta scelta del Chelsea e da noi ha tolto il posto al capitano Romagnoli”.

Infine alcune parole sul cammino in Champions League che spengono l’entusiasmo rossonero: “In Italia serve poco per esaltare qualcuno. La Champions è dura, serve carattere. Il Milan dell’ultimo derby non si può guardare”.