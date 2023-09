Donnarumma torna in serie A: trattativa low cost, che affare

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, potrebbe tornare in Italia dopo che una squadra ha dimostrato grande interesse per lui.

Il Milan sta passando la pausa nazionali con lo sguardo saldamente rivolto verso il Derby della Madonnina, derby che potrebbe essere la sfida più importante di questo avvio di Serie A. Infatti il Milan sta volando a braccetto con l’Inter a quota nove punti. Punteggio pieno per entrambe le milanesi, che potrebbero continuare il duello a distanza fino alla fine della stagione per la lotta Scudetto. Inoltre i rossoneri arrivano al derby con l’incognita infermeria. Infatti Kalulu non ci sarà al 99%, mentre Giroud e Theo Hernandez dovranno essere valutati giorni per giorno dallo staff del Diavolo.

Passato poi il derby, l’inerzia della lotta a distanza potrebbe variare a seconda degli impegni delle due squadre in Europa. Infatti sia il Milan che l’Inter vorranno ben figurare il Champions League, dove però i rossoneri hanno un cammino decisamente più complicato. Il Diavolo dovrà vedersela nel girone con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, un girone a cui è evidentemente giocare con il destino. Infatti i rossoneri incontreranno due giocatori del proprio passato, ma con un’emotività diversa: Tonali e Donnarumma. Proprio il portiere del PSG è stato messo in discussione dopo il pareggio dell’Italia contro la Macedonia. Inoltre le due prestazioni con i parigini non sono superiori, il che potrebbe aver stufato Luis Enrique.

Mercato, Donnarumma a Torino?

Il neo allenatore del PSG è arrivato in Francia nell’anno in cui la proprietà qatariota del club ha optato per un rivoluzione. Infatti i parigini hanno lasciato andare Neymar e Messi, insieme ai giocatori che componevano il ciclo miliardario del club, come Verratti. Il PSG ha proseguito il suo processo di ringiovanimento e rifondazione portandosi dietro lo spinoso affaire Mbappe, ormai promesso sposo del Real Madrid. Inoltre i francesi iniziano ad avere dei dubbi anche su Donnarumma, che in Francia non ha mai brillato per continuità. Infatti l’ex portiere del Milan ha spesso alternato prestazioni monstre, come quelle degli Europei, ad errori grossolani ed evidenti.

Di conseguenza il PSG potrebbe pensare di lasciar partire il portiere Azzurro che continua ad avere diversi estimatori a Torino. Non è un segreto che alla Juventus piaccia da tempo Donnarumma, più volte accostato ai bianconeri. Infatti anche quest’estate il portiere è stato avvicinato alla Vecchia Signora.

Tuttavia, oggi come allora, c’è da capire quale sarà il futuro di Szczesny alla Juventus. Il portiere polacco è ad un bivio, nonostante abbia sempre dimostrato il suo attaccamento alla causa bianconera. Il polacco ha diversi occhi dalla Premier League puntati su di lui ed è così che la Juve potrebbe pensare a Donnarumma in prestito con diritto di riscatto. Ovviamente Szczesny permettendo.