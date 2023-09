Duello con Theo, Frattesi a sorpresa: “È un’altra soddisfazione”

Frattesi a parlato in occasione del derby di Milano di domani pomeriggio e ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa su Theo Hernandez.

Domani riprenderà la Serie A e finalmente ad incontrarsi in quel di San Siro saranno Inter e Milan, un derby che arriva dopo una sosta che lo ha reso ancora più atteso da tutti i tifosi delle due squadre. Sia i nerazzurri che i rossoneri punteranno a vincere e a portare a casa la quarta vittoria consecutiva della stagione, ma soprattutto entrambe le squadre vogliano imporsi al primo posto in classifica, dato che adesso sono a pari punti.

Frattesi lancia la sfida a Theo Hernandez

Inter e Milan vogliono vincere si, ma c’è anche qualcun altro che ci tiene molto a vincere tutti i duelli che gli si presenteranno davanti domani, si tratta di Davide Frattesi, arrivato quest’estate all’Inter.

Il giocatore prima del derby, per riscaldare ancora di più l’atmosfera ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa e ben indirizzata. Il destinatario di questa provocazione, se così si poù definire è proprio Theo Hernandez, di seguito le parole del giocatore nerazzurro:

“Quando gioco col Milan penso solo ai duelli con Theo (ride, ndr), è bello perché lui è un top in Serie A in questa caratteristica”.

Insomma a Frattesi il pensiero di avere uno scontro fisico sul campo con Hernandez non mette per niente ansia, anzi lo riempie di adrenalina, poi il centrocampista ha continuato spiegando come mai per lui vincere i duelli con Theo è così emozionante e divertente: