“È impressionante”: Milan, il verdetto non lascia dubbi. Pioli gongola

L’ottima partenza del Milan nelle prime tre giornate di campionato ha davvero stupito tutti, a sbilanciarsi è persino l’esperto di Sky Sport.

Tre vittorie, 10 gol fatti e 2 soltanto subiti. In tre giornate di campionato il Milan è partito forte e fa davvero paura alle avversarie. La rivoluzione estiva ha portato giovamento alla società e alla rosa rossonera che con forze fresche si rilancia per la corsa alla qualificazione in Champions League ma soprattutto in chiave Scudetto.

I nuovi innesti, partiti subito da titolari, hanno giovato all’equilibrio della squadra e hanno creato imprevedibilità in un Milan che forse, ormai, era abbastanza prevedibile visto il solido gruppo dello Scudetto di due stagioni fa.

Una partenza migliore era difficile da immaginare. Adesso il primo grande esame: la sfida con l’Inter dopo la sosta per le nazionali. Il match si giocherà il 16 settembre e sarà uno step importante per la crescita della squadra, viste le condizioni: la partita, infatti, si giocherà in trasferta. Dunque, a San Siro ci sarà il sold out ma per i colori nerazzurri, un intero pubblico contro che darà maggiore spinta agli avversari.

Nella stessa settimana, inoltre, ci sarà la prima partita della stagione in Champions. Il Milan ospiterà la new entry di questa manifestazione: il Newcastle. Il club inglese viene da un anno di grande crescita coronato con una qualificazione alla Coppa dei Campioni per nulla facile, vista la difficoltà della Premier League. Un progetto intelligente basato sull’acquisto di giocatori coerenti e non soltanto forti sulla carta. A condire il tutto è il ritorno dell’ex Sandro Tonali che è approdato ai Magpies proprio in questa sessione estiva di mercato. Un grande ritorno che sarà sicuramente onorato dal Milan e dai suoi tifosi.

Il verdetto sul Milan non lascia dubbi

Ad analizzare l’ottimo andamento dei rossoneri si è soffermato il telecronista ed esperto di Sky Sport Maurizio Compagnoni. Un elogio, il suo, alla partenza incredibile messa in atto dal Milan che ha davvero sorpreso in positivo tutti.

A impressionare ancor di più questo sprint iniziale è l’assenza di Tonali, giocatore fondamentale nonché perno del centrocampo rossonero e partito durante l’estate in direzione Newcastle, prossimo avversario del Milan. Inoltre, il ritorno di Bennacer è previsto intorno alla metà di novembre. Per questo ci sarebbero stati tutti i presupposti per vedere un Milan alla ricerca di un equilibrio che avrebbe trovato nel tempo e che invece ha raggiunto immediatamente.

Queste le parole di Compagnoni a Sky Sport: “Devo dire che la partenza del Milan è impressionante. Ci sono giocatori nuovi che vanno inseriti e si pensava che magari il Milan avrebbe potuto incontrare qualche difficoltà iniziale. Invece sembra una macchina perfetta“.