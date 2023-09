Elina Gollert, chi è la moglie di Simon Kjaer: biografia e storia della modella

Alla scoperta di una delle wags di casa Milan: chi è Elina Gollert, la modella svedese che fa impazzire i tifosi rossoneri.

Sono tantissime le wags in casa Milan molto conosciute tra i tifosi rossoneri (una su tutte Zoe Cristofoli, fidanzata del terzino francese Theo Hernandez). Una delle più amate dal popolo milanista è sicuramente Elina Gollert. Fashion designer svedese, Elina Gollert è la moglie di Simon Kjaer: i due sono sposati dal 2017 e dal loro amore sono nati i due figli Milas e Viggo.

Nata a Stoccolma, in Svezia, il 20 Febbraio 1990, Elina è figlia di Jason Gollert, architetto di professione, e Johana, insegnante di storia, e ha un fratello minore. La Gollert ha il bel viso tipico di chi nasce nei paesi nordici: lavora prima come modella, proprio nella sua città natale, mentre oggi, dopo essersi laureata all’Università di Stoccolma, invece è una fashion designer di successo.

La storia d’amore tra Elina Gollert e Simon Kjaer

Elina e Simon si conoscono dall’età di 15 anni e hanno iniziato a frequentarsi nel 2013, dopo che il difensore danese ha concluso la storia d’amore con la sua ex compagna. Dopo quattro anni di fidanzamento, i due si sono sposati nel 2017. Un matrimonio molto riservato, dove erano presenti infatti solo i famigliari e gli amici più stretti.

Da sempre i due amano l’Italia: Simon infatti ha militato in molte squadre di Serie A, come Palermo, Roma, Atalanta e ora Milan. Non è un caso infatti che i due abbiano scelto come location per le loro nozze proprio la capitale italiana.

Dalla loro relazione sono nati due figli: Milas, nel 2013 e Viggo, nel 2017. La coppia scandinava ha deciso di vivere a Bergamo, visto il breve passaggio di Kjaer all’Atalanta nella stagione 2019/2020, prima di passare al Milan a gennaio del 2020 dopo aver rescisso il contratto con i bergamaschi.

La 33enne svedese è molto attiva sui social e conta un account Instagram con circa 30 mila followers. Nonostante ciò, Elina è particolarmente riservata: la coppia ha sempre tenuto alla privacy, senza mostrare troppi particolari della loro vita privata. Quello che si sa della 33enne svedese però è la sua passione per la cucina. Elina, infatti, è un’ottima cuoca: per lei non importa quanto sia stata stressante la giornata, ricaverà sempre il tempo per preparare e mangiare pasti sani e genuini. Passione che l’ha portata a decidere di avviare una sua attività in proprio finalizzata alla creazione di un suo brand.