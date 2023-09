Fantacalcio Milan, quali giocatori rossoneri schierare contro il Verona

Scopriamo insieme chi schierare al Fantacalcio del Milan nel match contro l’Hellas Verona: tutti i consigli ruolo per ruolo.

Il Milan deve subito archiviare il pareggio contro il Newcastle in Champions League. Dopo la cocente sconfitta del derby dello scorso weekend, i tifosi speravano in una vittoria europea da poter festeggiare. I rossoneri hanno in larga parte dominato la gara ma sono stati davvero poco cinici davanti la porta.

Ora però si torna in campo per affrontare la 5° giornata di Serie A. I ragazzi di Stefano Pioli devono reagire dopo il clamoroso 5-1 contro i cugini dell’Inter, ma per farlo servirà una grande prestazione con l’Hellas Verona. Anche tanti fantallenatori italiani sperano in un riscatto rossonero: a proposito di ciò, scopriamo i migliori giocatori del Milan da schierare in questa giornata di Fantacalcio.

Chi schierare del Milan al Fantacalcio

Mister Stefano Pioli ha qualche dubbio da dover sciogliere per la partita che si disputerà sabato 23 settembre alle ore 15 allo stadio San Siro. In porta non ci sarà Maignan, uscito anzitempo dalla gara di Champions: al suo posto è pronto Marco Sportiello. La difesa a quattro non presenterà sorprese: dentro Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo possibile rotazione: Loftus-Cheek, dopo i crampi di martedì, potrebbe riposare per far giocare Musah, che sarà affiancato da Krunic e Reijnders. In avanti Pulisic è leggermente favorito su Chukwueze per formare il solito tridente con Giroud e Rafa Leao. Ma ora scopriamo chi schierare ruolo per ruolo.

SPORTIELLO – Il portiere italiano è entrato alla grande contro il Newcastle: non esitate a schierarlo titolare in questo match.

CALABRIA – Il capitano rossonero dà le giuste garanzie: può trovare posto nella vostra difesa.

TOMORI & THIAW – Il duo rossonero non sfiderà giocatori che dovrebbero impensierirli: la sufficienza è dietro l’angolo.

THEO HERNANDEZ – Pagato come top di reparto, il francese deve riscattarsi dopo il brutto 4.5 del derby: questa può essere la partita giusta per andare a bonus.

MUSAH – Pronto l’esordio dal primo minuto per lo statunitense: chi ha scommesso su di lui al fanta, non può non lanciarlo in questa giornata.

KRUNIC & REIJNDERS – I due centrocampisti rossoneri sono sinonimo di sicurezza: anche loro possono portarvi una buona sufficienza.

PULISIC – C’è voglia di far sognare i tifosi dopo i due gol nelle prime due giornate: i fantallenatori sperano in un suo +3.

GIROUD – Rigorista e attaccante del Milan: non c’è bisogno di aggiungere altro.

RAFA LEAO – In gol anche nel derby, Rafa non va lasciato in panchina nemmeno da squalificato, figuriamoci in questa giornata.