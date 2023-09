Si ferma Krunic, ansia per Pioli: stop lungo

Stefano Pioli ha parlato del suo pupillo già intervistato ieri, Krunic non ce la fa e la situazione sembra essere piuttosto seria

In conferenza stampa post Milan-Hellas Verona terminata con un risultato positivo per i rossoneri che possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo due prestazioni molto difficili e pesanti, Stefano Pioli ha dovuto fare un punto della situazione sul reparto medico della sua squadra. Attualmente, infatti, la coperta del tecnico rossonero è molto corta con lo stop di Maignan, Kalulu, Caldara e Bennacer. Ad aggiungersi al quartetto già molto pesante di per sé, c’è anche Krunic che non ha resistito più di un’ora di gioco ed è stato sostituito dal neo acquisto Loftus-Cheek.

Una scelta inevitabile per il tecnico che, come ha spiegato in conferenza, “non ha fatto in tempo a cambiarlo”. Attualmente, Krunic conta un ammontare di 5 presenze quasi a tempo pieno, oltre l’impiego nel match di martedì che l’ha visto in campo per tutti i 90′. Insieme a lui solo Leao, Thiaw e Giroud presentano lo stesso minutaggio. Pioli ha espresso la sua preoccupazione: “Purtroppo è un problema muscolare. Ha sentito qualcosa al flessore, sarà difficile vederlo nelle prossime partite. Non ho fatto in tempo a cambiarlo, la palla non usciva mai…”. Il report ufficiale del club parla di “problema muscolare al flessore della coscia destra da valutare con esame strumentale che verrà effettuato nella giornata di lunedì”. Domani si saprà con certezza la diagnosi, ma si teme almeno un mese di stop. Krunic è un giocatore fondamentale per il Milan. È il regista della squadra, il giocatore che dà equilibrio e continuità al gioco. La sua assenza sarà un duro colpo per i rossoneri, che dovranno trovare un sostituto all’altezza.

Infermeria Milan, non solo Krunic: problemi per Theo Hernandez e Calabria

Oltre a Krunic, Pioli ha dovuto fare i conti anche con i problemi di Theo Hernandez e Davide Calabria. I due perni del reparto difensivo rossonero, infatti, non sono stati impiegati nel match contro il Verona. Per giustificare la loro assenza, Stefano Pioli ha dovuto far presente che per i due si tratta di un’edema che ha provocato una contrattura e che è fiducioso di poterli rivedere nel match contro il Cagliari.

C’è assolutamente da svuotare l’infermeria del Milan con i tanti tifosi che si chiedono ancora dell’origine di tutti questi infortuni, spesso nello stesso periodo dell’anno, chiedendo spiegazioni sulla preparazione degli atleti.