Feroce critica in diretta TV: è polemica Milan

Nel corso dell’edizione del telegiornale di ieri sera su Canale 5, alle ore 20:oo, è andato in onda un servizio in cui il Milan è stato oggetto di una feroce critica: cosa è successo.

L’1-0 contro l’Hellas Verona è una boccata d’ossigeno per il Milan che, dopo la debacle nel derby contro l’Inter per 5-1 e il pareggio in Champions League contro il Newcastle, ritorna sui suoi passi in Serie A. Tuttavia, ci sono diverse critiche circa il gioco espresso nell’ultimo periodo dalla compagine allenata da Stefano Pioli, che comunque ha un compito delicato come quello di inserire per bene i numerosi calciatori acquistati nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.

Ma non solo il calcio giocato: nelle ultime ore, la società rossonera è stata fortemente criticata, soprattutto dai tifosi, per una scelta abbastanza particolare. Il Diavolo, infatti, nell’ultima sfida casalinga contro l’Hellas Verona, è scesa in campo con la nuova maglia con toni porpora, che per molti è un successo commerciale annunciato ma che si è scontrato con il parere dei tifosi, che non hanno visto i propri beniamini scendere in campo con la maglia classica con i colori rosso e nero. La polemica sfocia addirittura nel telegiornale di Canale 5 (TG5, ndr), dove viene fatta una critica sulla tendenza generale di preferire le dinamiche commerciali piuttosto che altro.

Nuova maglia Milan nel mirino: la critica

La scelta del Milan di scendere in campo non con la tradizionale casacca rossonera in occasione dell’ultimo match di Serie A contro l’Hellas Verona ha fatto discutere in molti.

In particolare, nel TG5 in onda nella serata di ieri ha criticato la scelta dell’ormai stragrande maggioranza delle società di calcio di prediligere scelte commerciali a quelle legate a vere e proprie tradizioni. Il servizio in questione offre uno spunto di riflessione prendendo in esame, tra le altre, proprio l’ultimo match del Milan in campionato contro il Verona.

Inoltre, viene ricordato come anche lo stesso Napoli (in occasione del match interno contro la Lazio, in cui ha giocato con la maglia nera, ndr) e la stessa Udinese (che ha scelto una divisa sempre dai colori bianco e nero, ma con una trama del tutto inedita, nell’ultimo match contro la Fiorentina) abbiano creato altri precedenti, andando ad accentuare quello che è una questione a lungo dibattuta nella storia recente. “Chi gioca contro chi?”, questa la provocazione lanciata a riguardo, evidenziando quello che è lo scetticismo generale a tal proposito.