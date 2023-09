“Finito ai margini”: Milan, colpo di scena inaspettato

Dai malumori della piazza alla posizione di primaria importanza in mezzo al campo, che miglioramento in casa Milan.

Si respira aria di derby in quel di Milano; cresce l’attesa smisuratamente, sta per arrivare la sfida più sentita dell’anno per i rossoneri. Ci si aspetta un Derby della Madonnina infuocato, ricco di spettacolo; le due compagini milanesi stanno incantando tutti in campionato, si tratta delle uniche squadre ad essere a punteggio pieno. Il Milan in particolar modo sta sorprendendo tutti, poiché in seguito ai pesanti addii di Sandro Tonali in mezzo al campo e di Maldini e Massara in dirigenza era impensabile partire in maniera impeccabile e addirittura far paura ai propri avversari.

A fare la differenza è stato sicuramente l’arrivo di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting che ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nella spumeggiante sessione estiva del calciomercato milanista. Tanti sono stati gli innesti, con Pulisic, Reijnders e Loftus – Cheek che balzano maggiormente all’occhio dei tifosi per le fantastiche giocate dimostrate in poco tempo dall’arrivo nella Milano rossonera. Parte del merito va concessa indubbiamente a Stefano Pioli, abile ad integrarli nel migliore dei modi all’interno del gruppo e ad istruirli tatticamente in un breve periodo. Al tecnico parmigiano va riconosciuta anche la rivitalizzazione di un giocatore che era destinato ad essere unicamente una riserva dello scacchiere milanistama che ora si sta imponendo con grande personalità e tecnica nel gioco.

Milan, Krunic ora è un punto fisso del centrocampo di Pioli.

I primi sprazzi di Milan datato 2023/2024 hanno lasciato osservare una squadra molto abile nella trama di gioco, con grandi doti di palleggio oltre che una grande solidità difensiva e una spietata sfrontatezza offensiva di alcuni calciatori. Insomma, il diavolosembra aver migliorato gli evidenti difetti dimostrati nella passata stagione ed ora vive un periodo in stato di grazia. L’artefice di questa ‘Grande bellezza’ è Stefano Pioli, capace di migliorare tatticamente il gruppo squadra ma non solo: infatti, grazie a lui un centrocampista è davvero rinato dimostrando per la prima volta con continuità le proprie qualità.

Stiamo parlando di Rade Krunic, pupillo del tecnico rossonero che ha deciso di consegnargli le chiavi del centrocampo del suo 4-3-3 – complice anche il pesante infortunio rimediato da Ismael Bennacer. Il regista ex Empoli, reduce da prestazioni di altissimo livello in mezzo al campo, sente la fiducia dell’allenatore milanista che punta sulle sue qualità. Pioli difficilmente farà a meno del bosniaco, tutto l’ambiente Milan ora sorride.

“Pioli ha modellato un 4-3-3 ripartendo, per esempio, da un nome come quello di Krunic che – scrive l’edizione di oggi de ‘Il Corriere dello Sport’ – sembrava decisamente ai margini del Milan“, l’analisi del quotidiano odierno. Insomma, una mossa di Pioli che è stata non soltanto apprezzata ma che evidentemente ha riscritto la storia di un calciatore che si sta rivelando molto importante come il centrocampista bosniaco.