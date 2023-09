Firma con il Tottenham, ma è stato ad un passo dal Milan: il retroscena di mercato

Spesso, diverse trattative di calciomercato non giungono al termine come si era sperato, questo è il caso del difensore classe 2007 che sarebbe dovuto atterrare a Milano

A volte, il calciomercato non va secondo i piani, spesso, infatti, le trattative per i giocatori sfumano. Questo, è anche il caso di Luka Vuskovic, il difensore classe 2007, lo scorso anno avrebbe dovuto firmare con il club rossonero, tuttavia, l’affare non si concluse. Adesso, il centrale sarà il prossimo acquisto del Tottenham.

Il retroscena di Vuskovic con il Milan

Lo scorso anno, Vuskovic era sulla lista dei nuovi acquisti di Maldini e Massara, i quali erano particolarmente interessati al giovane talento. Tuttavia, i due dirigenti rossoneri non hanno voluto portare a termine il colpo a causa del costo troppo elevato.

La trattativa con il Milan non è mai giunta al termine, a differenza dei contatti con il club inglese che, velocemente, hanno convinto Vuskovic ad atterrare a Londra per indossare la maglia del Tottenham.