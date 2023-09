Fuga dal Milan, il nuovo acquisto vuole già andare via

Una clamorosa indiscrezione parla del possibile addio del giocatore già a gennaio. Arrivato in estate, potrebbe già andare via dal Milan

Il Milan lavora durante la sosta, seppur con i pochi calciatori rimasti a Milanello per via degli impegni con la Nazionale, al fine di preparare al meglio la sfida con l’Inter di sabato prossimo. Al rientro dopo quasi due settimane, i ragazzi di Stefano Pioli se la vedranno con gli ultimi finalisti della Champions League: una sfida che si preannuncia durissima e molto importante per definire a che punto si trovano i rossoneri dopo un estate che ha portato mille cambiamenti. Ben nove, infatti, gli acquisti operati dalla nuova coppia Moncada-Furlani.

Fino ad ora i riscontri sono stati super positivi: tre vittorie in altrettante partite, tutte arrivate dopo prestazioni convincenti. I nuovi sembrano essersi inseriti bene, in particolare Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic che si sono già conquistati un posto fisso nell’undici di Stefano Pioli. Qualcun altro invece, com’è normale che sia, sta facendo un po’ più di fatica. Uno dei nuovi acquisti, addirittura, inizia già a scalpitare nervosamente e secondo alcune indiscrezioni potrebbe chiedere il trasferimento già a gennaio.

Mercato Milan, Musah vuole spazio: possibile ritorno al Valencia già a gennaio

Uno dei colpi più importanti del Milan nella sessione estiva di calciomercato è stato l’acquisto di Musah dal Valencia. La mezzala statunitense è arrivata a Milano per circa 20 milioni di euro, ma vista l’esplosione immediata di Reijnders e le buone prestazioni di Loftus-Cheek sta faticando a trovare spazio in questo inizio di stagione. Per lui, finora, soltanto 25′ nella gara contro il Torino. Un po’ troppo poco, almeno a suo dire.

Secondo quanto riporta El Gol Digital, portale di informazione spagnolo, Musah è scontento del minutaggio che gli sta concedendo Pioli e per questo potrebbe presto chiedere il trasferimento. Se così fosse, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un ritorno in Spagna, più precisamente al Valencia. Si potrebbe lavorare ad un prestito già a partire da gennaio.

A questo punto non resta che vedere cosa accadrà nelle prossime partite, a partire da quella di sabato a San Siro contro l’Inter. Lo statunitense dovrà mettercela tutta per far cambiare idea a Pioli, il quale ora come ora vede in Krunic l’uomo ideale per affiancare Loftus-Cheek e Reijnders. La stagione però è lunga, le competizioni sono tante e di certo Musah avrà occasione di far ricredere il suo allenatore e cambiare così il suo destino.