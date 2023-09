Galliani torna sul derby: “Berlusconi avrebbe riconosciuto i meriti dell’Inter”

Galliani torna a parlare del derby perso dai rossoneri con un pensiero a Silvio Berlusconi e al gesto che fa la differenza.

Fa ancora parlare di sé la sconfitta del Milan nel derby della settimana scorsa, un passivo pesante che ha condannato i rossoneri a una serie di critiche importanti da diversi esponenti calcistici e non soltanto dai tifosi stessi.

Il 5-1 è un ko tattico che ha lasciato all’Inter anche la vetta della classifica. Il Milan, però, è stato subito bravo nel riprendersi e cominciare a macinare punti già dalla Champions League: prima il pareggio con il Newcastle, poi la vittoria di ieri con il Verona.

Galliani torna a parlare del derby

Poco dopo ha giocato anche il Monza degli ex Berlusconi e Galliani che non si era ancora espresso sul risultato del derby e non ha perso occasione di dire la sua nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport.

Secondo l’Amministratore Delegato dei biancorossi l’ex presidente di Milan e Monza, Silvio Berlusconi, avrebbe riconosciuto i meriti dell’Inter per l’ottima prestazione dimostrata: