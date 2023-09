Gattuso torna a parlare del Milan: il messaggio è forte

L’ex calciatore e allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è stato presentato nelle scorse ore come nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia, subentrando a Marcelino. Ringhio è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero.

Nelle scorse ore è arrivato sia l’annuncio ufficiale dell’Olympique Marsiglia che la presentazione ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del club di Ligue 1. La decisione è arrivata dopo la scelta improvvisa dell’addio di Marcelino, con il club francese che si è trovato costretto a guardarsi attorno per un nuovo tecnico. All’inizio, il nome più gettonato era quello di Christophe Galtier, candidatura che poi si è affievolita con il passare delle ore. Fino ad arrivare al sorpasso, definitivo, proprio dell’ex rossonero Gennaro Gattuso.

Quest’ultimo è stato presentato anche alla stampa e nel corso della conferenza ha avuto modo di ritornare a parlare anche della sua esperienza (da tecnico, ndr) tra le fila del Diavolo. In particolare, Gattuso ha tenuto a rivendicare quanto di buono mostrato nel suo trascorso sulla panchina del Milan, oltre che su quella del Napoli (dove è riuscito a vincere anche la Coppa Italia, ndr). Scopriamo insieme quello che ha dichiarato Gattuso, le cui parole hanno fatto il giro dei social in queste ultime ore.

Gattuso cita il Milan in conferenza: avete sentito?

Gennaro Gattuso riparte dal campionato francese (Ligue 1, ndr), precisamente dall’Olympique Marsiglia, subentrando al partente Marcelino. Un’avventura certamente stimolante per l’allenatore, che per la prima volta sbarca in Francia da tecnico.

Una nuova esperienza importante per il tecnico calabrese, che nella sua carriera può contare anche un periodo sulla panchina del Milan. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nelle scorse ore, ha avuto modo di rispondere su quello che è il suo stile di gioco, tirando in ballo proprio i rossoneri e il suo passato da allenatore in rossonero.

“Al Milan e al Napoli ho mostrato bel gioco, ma sarei folle a voler imporre tutto e subito ai miei giocatori”, ha dichiarato Gattuso a chi gli chiesto delucidazioni in merito allo stile di gioco che intenderà sposare con l’Olympique Marsiglia. “Rispetto il lavoro di Marcelino, ma vedo il calcio diversamente. Niente 4-4-2, preferisco altri moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1″, ha poi aggiunto. Parole che subito hanno scatenato il dibattito social da parte dei tifosi del Marsiglia, che attendono di capirne di più sulle intenzioni del tecnico ex Milan, che intende rifarsi quanto prima con un club così prestigioso e ambizioso come l’Olympique di Marsiglia.