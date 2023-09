Già trovato l’erede di Theo Hernandez: firma a zero con il Milan

Il Milan inizia a cautelarsi in vista del futuro: al posto di Theo Hernandez si sta provando a prenotare il colpo a parametro zero.

Il laterale mancino è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e in questa stagione dovrà dimotrare ancora di più di essere determinante sia in Serie A che in Champions League. È il capitano del club rossonero, incarna alla perfezione i valori della storia del club e può legarsi per sempre al Milan.

Ma le preoccupazioni sul futuro sono sempre vive e possono portare all’interessamento di altri club stranieri che possono offrire cifre da capogiro per l’esterno rossonero.

Futuro Milan: trovato l’erede di Theo Hernandez

Il Milan è alla ricerca di nuovi calciatori, giovani e duttili, che possono cambiare il volto del club dalla prossima stagione. Ci sono molti nomi che stanno già circolando intorno alle idee della dirigenza che sta valutando diversi profili per migliorare ancora di più la rosa.

Ci sono tanti calciatori sulla lista di Moncada e di Furlani, ma soprattutto l’attenzione va focalizzata sul nuovo terzino sinistro e sull’erede di Theo Hernandez. Detto che il capitano del Milan è incedibile e al 100% concentrato completamente sul Milan, la rosa ha bisogno di un terzino sinistro di ruolo e già pronto.

Attualmente il vice Theo Hernandez al Milan è il giovane Bartesaghi o Alessandro Florenzi. Stefano Pioli ha chiesto miglioramenti da quel lato e per la prossima stagione si sta già lavorando a un colpaccio a parametro zero.

Si tratta di Juan Miranda del Betis Siviglia. Il terzino sinistro spagnolo è stato seguito nell’ultima sessione di mercato ma poi non si è concluso nulla per via di diverse difficoltà nella chiusura dell’affare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan pare aver deciso di riprovarci la prossima estate quando il giocatore sarà in scadenza con i biancoverdi andalusi.

Ha il contratto in scadenza nel 2024 ed essendo un classe 2000 è ancora molto giovane e può crescere sempre di più, anche con i consigli di Theo Hernandez. Lo spagnolo potrebbe arrivare a parametro zero ma la dirigenza del Milan deve fare in fretta per convincerlo. Sulle sue tracce ci sono già altri club stranieri pronti a subentrare nella corsa al terzino rivelazione della Liga e acquistarlo non sarà semplice.

Senza dimenticare il pressing del Betis Siviglia per trattanerlo. Il club spagnolo sta valutando una nuova offerta per convincerlo a restare in biancoverde.