Giroud e Thuram pensano già al Derby, siparietto nel ritiro della Francia!

Aria di derby anche nella nazionale francese, botta e risposta tra Giroud e Thuram che si lanciano la sfida in vista del match.

Inizio perfetto per il Milan che comanda la classifica a pieni punti. Unico neo la condivisione del primo posto insieme alla rivale Inter, partita bene anche lei. Il derby, che sarà la prossima sfida di campionato, diventerà dunque fondamentale per mantenere il primato.

Il siparietto tra Giroud e Thuram nel ritiro della Francia

Il 16 settembre, infatti, andrà in scena a San Siro il primo derby della stagione. Sarà l’Inter a giocare in casa, in un’atmosfera che si prevede rovente e un sold out prevedibile. Prima, però, c’è la pausa nazionali: proprio al ritiro della nazionale francese si trovano i due attaccanti, Giroud e Thuram, rispettivamente di Milan e Inter.

I due non hanno aspettato troppo per iniziare a punzecchiarsi in modo simpatico aprendosi a un siparietto che fa assaporare in anticipo quella che sarà l’aria da derby delle prossime settimane. Il primo a cominciare è Marcus che afferma con sicurezza: “Vinciamo noi”. Non tarda ad arrivare la riposta di Olivier che prima risponde con un sorriso e poi afferma: “Iniziamo a percepirne l’attesa. Chi segnerà nel derby? Vediamo”.