Giroud passione auto: ha due modelli straordinari – FOTO

Olivier Giroud è uno degli uomini di punta del Milan: è anche un grande appassionato di automobili, scopriamo il suo garage.

Il centravanti francese ha scritto pagine nuove della storia del Milan ed è entrato nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. È stato uno degli artefici dello Scudetto vinto due stagioni fa e ha fatto delle sue qualità e della sua leadership le armi per essere determinante e dominante in ogni situazione per i rossoneri.

Il bomber francese è anche un grande appassionato di automobili e il suo garage fa invidia a tutti gli amanti delle quattro ruote.

Le auto di Giroud sono spaventose: il suo garage

Spesso girando per Milano è possibile incontrare Olivier Giroud alla guida di automobili di lusso e supercar che fanno girare la testa ai tifosi e agli appassionati. Se in campo Giroud non è velocissimo, per caratterstiche, lo è invece in strada, dove può accomodarsi sui sedili di auto che sforano tranquillamente il muro dei 150km/h.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a GQ, Olivier Giroud rivelò di non staccarsi mai dalle chiavi delle sue automobili. Sono una passione vera e propria, tra l’altro “ereditata dalla passione di mio padre che aveva macchine molto belle” – sottolinea il campione francese.

Le auto nel garage di Giroud sono uno spettacolo puro. Nell’intervista a GQ ha ammesso di amare soprattutto le Ferrari e le Bentley e nel suo garage non mancano due esemplari spettacolari.

La Ferrari che possiede è la 458 Spider, modello che combina velocità ed eleganza. È una super car che riesce a raggiungere i 320 km/h di massima e ha un prezzo di circa 227 mila euro. È una delle automobili più ambite al mondo, per potenza e storia.

Il secondo modello di auto di lusso che possiede nel proprio garage, Giroud ha speso circa 235mila euro per una Bentley Continental GT V8 S. Dal motore potente e rumoroso, la Bentley passa da 0 km/h a 100 km/h in 4,5 secondi e la velocità massima di quest’auto è di 309 km/h.

Ma non è finita a Ferrari e Bentley. Ci sono anche auto “meno costose”, come la Mercedes-Benz GLS 350d da 130mila euro. Lunga più di cinque metri e larga quasi due, ha una capacità di traino di 3500 kg ed è una tra le vetture più robuste del suo garage.

La passione di Giroud non fa badare a spese e regala grandi soddisfazioni al calciatore francese, che possiede anche un’Audi RS5 da 104 mila euro.