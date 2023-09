Ibrahimovic a Milanello, Zlatan ci scherza su: messaggio ali tifosi!

Zlatan Ibrahimovic torna a Milanello e incontra i rossoneri. Svelato il retroscena sul discorso fatta alla squadra di Stefano Pioli dopo il derby.

Dopo la pesante sconfitta avvenuta contro l’Inter nel derby di Milano, in Casa Milan è inevitabile avere un pò l’umore compromesso. I rossoneri sanno perfettamente che il derby ha sempre una valenza maggiore per tutti, sia per la squadra che per i tifosi, però siamo pur sempre solo alla quarta giornata di campionato e adesso inizia il cammino in Champions quindi la squadra di Pioli non può e non deve abbattersi.

Ibra lancia un messaggio a tutti i rossoneri

A ricordare ai rossoneri che non bisogna buttarsi giù ma continuare a lottare e ad essere positivi è stato chi un leader lo è fuori e dentro il campo: Zlatan Ibrahimovic.

L’ex rossonero, dopo la sconfitta del derby, conoscendo la sua valenza nell’ambiente di Milano, visto che lui l’ha giocato da entrambe le parti, è voluto andare a risollevare un pò gli animi a Milanello. Il Milan poco fa, sui propri social, ha voluto condividere un messaggio lasciato da Ibra per tutti i tifosi rossoneri:

“Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare domani (oggi, ndr), ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!”.