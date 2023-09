Il figlioccio di Ibrahimovic sarà il nuovo 9 del Milan: ecco chi è

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per il futuro e ha trovato il “figlioccio” di Ibrahimovic il giovane bomber su cui puntare.

I rossoneri hanno avviato un processo di ringiovanimento della rosa e già in questa stagione la dirigenza ha inserito volti giovani da far crescere per iniziare a creare un futuro molto più importante. Il Milan intende adeguarsi alle grandi del calcio che sempre più spesso lanciano i giovanissimi campioni dei rispettivi settori giovanili senza paura. Quello del Milan è un’eccellenza italiana e proprio dai “baby” potrebbero arrivare le sorprese inaspettare per la prossima stagione.

Stefano Pioli ha scelto di affidarsi a Olivier Giroud anche per questa stagione, ma ha chiesto alla società di acquistare almeno un paio di calciatori che possano dargli riposo nei momenti di difficoltà. Moncada e Furlani hanno optato per Okafor e Jovic che, però, non basteranno in futuro quando Giroud deciderà per l’addio.

Il “figlioccio” di Ibrahimovic nuovo 9 del Milan

Il futuro del Milan passa anche dallo svezzamento dei giovanissimi camponi che compongono la rosa di Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera. Il lavoro svolto dall’ex terzino rossonero e da tutto il suo staff è estremamente importante perché permette a Pioli e allo staff della Prima Squadra di studiare bene le caratteristiche dei giovani milanisti e permettergli di esordire in Serie A e diventare parte integrante della rosa.

Il nome nuovo che sta facendo impazzire i tifosi del Milan e anche tutto il calcio italiano è quello di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 è uno dei ragazzi più in vista del settore giovanile del Milan. Camarda sta mettendo in mostra competenze di altissimo livello per la giovanissima età e in tanti lo hanno definito “il figlioccio di Ibrahimovic”, nonché suo grande idolo.

Nella partita di Youth League contro il Newcastle il baby bomber rossonero ha messo a segno una doppietta in 20 minuti, nell’esordio europeo della formazione giovanile di Ignazio Abate.

A 15 anni e 6 mesi, Camarda è diventato il più giovane italiano a segnare un gol in Youth League, superando Caligara che segnò a 16 anni in Lione-Juventus. Un primato che arriva pochi giorni dopo quello infranto nel campionato Primavera, in cui è diventato il primo 2008 a trovare il gol in età tanto giovane.

Francesco Camarda è stato tesserato dal Milan nel 2020, con Maldini e Massara che hanno creduto fortemente nelle sue qualità. Con la maglia rossonera è stato subito decisivo contribuendo in maniera importantissima alla vittoria del campionato nazionale Under 15 nel 2022, con la rete decisiva in finale.

Camarda ha grandi doti tecniche, un tiro potente e preciso ma è anche molto bravo nel giocare con i compagni: qualità che hanno convinto. Con ogni probabilità in futuro diventerà il numero 9 del Milan.